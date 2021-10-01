أجمل لقطات افتتاح معرض "إكسبو 2020 دبي"

شهدت مدينة دبي يوم أمس الخميس افتتاحاً ضخماً لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، مع إمكانية لمشاهدة الحفل من خلال 430 موقعا داخل الإمارات.

وتنطلق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" اليوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد المعرض تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

وتم الافتتاح بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وممثلي 192 دولة.

ويحرص منظمو "إكسبو 2020" في دبي على اتباع إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المعرض خلال فترة إقامته بالتوازي مع ما حققته الإمارات من إنجازات في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجهودها في تطعيم المواطنيين والمقيمين على السواء.