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    منشآت هندسية جديدة تظهر في عام 2021

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    • مركز لوما آرل الثقافي في آرل، فرنسا 24 يونيو 2021
    • مبنى اسطواني الشكل في هايد بارك في وسط لندن، إنجلترا 8 يونيو 2021
    • برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
    • بيت واسيدا الدولي للأدب، المعروف أيضًا باسم مكتبة هاروكي موراكامي، التي صممها المهندس المعماري الياباني كينجو كوما، في جامعة واسيدا في طوكيو، اليابان 22 سبتمبر 2021.
    • أول منزل مصنوع من الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد في أيندهوفن، كجزء من مشروع مايلستون، 30 أبريل 2021.
    • منظر لبناء هندسي جزيرة صغيرة، حديقة عامة مجانية جديدة في حديقة هادسن بارك في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 مايو 2021.
    • مبنى لمستودع بويجمانس فان بونينجين في منتزهمتحف روتيردام، هولندا
    • ناطحة سحاب 111 ويست 57 ستريت، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
    • قاعة جديدة لمطار كيميروفو، روسيا
    • مبنى إنتيمبو (Intempo) في بينيدورم، وهو أحد أطول المباني السكنية في أوروبا، إسبانيا
    © AFP 2021 / Pascal Guyot
    مركز "لوما آرل" الثقافي في آرل، الذي صممه المهندس المعماري الكندي الأمريكي فرانك جيري، فرنسا 24 يونيو 2021

    تقع مؤسسة "لوما" في بارك دي أتيليير، وهي ورشة سكة حديد SNCF سابقة تحولت إلى "حرم مفتوح للإنتاج الإبداعي والعرض والدراسة والحفظ".
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    يحتفل المهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم وخبراء الفن المعماري بإنجزاتهم المعمارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

    منظمة الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين هي منظمة غير حكومية نشأت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، في لوزان السويسرية عام 1948.

    تكمن أعمال الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين في ترميم المدن والمنشآت السكنية والمؤسسات الصناعية التي دمرتها الحرب. كان اتحاد المهندسين المعماريين للاتحاد السوفيتي أحد مؤسسي الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، ومشارك فعال في أنشطته.

    تضم المنظمة اليوم أكثر من 120 قسمًا وطنيًا وأكثر من 1.3 مليون مهندس معماري.

    في عام 1950، كان ثلث سكان العالم يعيشون في المدن. ووفقاً للخبراء، بعد 50 عامًا، ارتفع هذا الرقم إلى النصف وسيستمر في الزيادة إلى ثلثي (6 مليارات) سكان العالم بحلول عام 2050.

    يذكر أن المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم، وخبراء الفن المعماري، يحتفلون بعطلتهم الدولية الاحترافية - اليوم العالمي للهندسة المعمارية - في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام. وتم تخصيص هذا اليوم من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

    وفي روسيا، في هذا اليوم، يجتمع المهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم في المؤتمرات، حيث يناقشون شروط ونتائج أنشطتهم العملية، وينظرون في مشاكل التعليم المعماري، ويتشاركون في مناقشات إبداعية. في هذا اليوم أيضًا، يتم تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات الأخرى. في روسيا، عشية الاحتفال بيوم الهندسة المعمارية، يصدر الرئيس الروسي مرسوماً بمنح اللقب الفخري "مهندس الشعب في روسيا الاتحادية".

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