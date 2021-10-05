منشآت هندسية جديدة تظهر في عام 2021

يحتفل المهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم وخبراء الفن المعماري بإنجزاتهم المعمارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

منظمة الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين هي منظمة غير حكومية نشأت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، في لوزان السويسرية عام 1948.

تكمن أعمال الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين في ترميم المدن والمنشآت السكنية والمؤسسات الصناعية التي دمرتها الحرب. كان اتحاد المهندسين المعماريين للاتحاد السوفيتي أحد مؤسسي الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، ومشارك فعال في أنشطته.

تضم المنظمة اليوم أكثر من 120 قسمًا وطنيًا وأكثر من 1.3 مليون مهندس معماري.

في عام 1950، كان ثلث سكان العالم يعيشون في المدن. ووفقاً للخبراء، بعد 50 عامًا، ارتفع هذا الرقم إلى النصف وسيستمر في الزيادة إلى ثلثي (6 مليارات) سكان العالم بحلول عام 2050.

يذكر أن المهندسين المعماريين من جميع أنحاء العالم، وخبراء الفن المعماري، يحتفلون بعطلتهم الدولية الاحترافية - اليوم العالمي للهندسة المعمارية - في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام. وتم تخصيص هذا اليوم من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

وفي روسيا، في هذا اليوم، يجتمع المهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم في المؤتمرات، حيث يناقشون شروط ونتائج أنشطتهم العملية، وينظرون في مشاكل التعليم المعماري، ويتشاركون في مناقشات إبداعية. في هذا اليوم أيضًا، يتم تنظيم المعارض والمهرجانات والفعاليات الأخرى. في روسيا، عشية الاحتفال بيوم الهندسة المعمارية، يصدر الرئيس الروسي مرسوماً بمنح اللقب الفخري "مهندس الشعب في روسيا الاتحادية".