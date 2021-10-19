أول متحف "مدام توسو" في منطقة الخليج

يعرض المتحف مجموعة من التماثيل الشمعية لـ60 شخصية عالمية. ومن بين هؤلاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى جاكي شان، وجاستين بيبر، وكارينا كابور خان، وفين ديزل، وفيكتوريا بيكهام، وكونور ماكجريجور.

ينقسم معرض المتحف إلى ست أقسام، كل منها يضم شخصيات لفئات محددة: قادة العالم، وعارضو أزياء، ومشاهير السينما، وممثلو بوليوود، ونجوم الرياضة، والموسيقيون. كما يوجد في كل قسم جناح يستضيف أحداثًا تفاعلية، مجهز بمكتب مدير، ومسرح للعروض، ومنصة وقاعة رقص.

يقع المتحف في مبنى من طابقين بجوار أكبر عجلة مشاهدة في العالم، "عين دبي". أصبح فرع "متحف توسو دبي" الـ 25 ضمن مجموعة المتاحف حول العالم.

يتبع المتحف تدابير الوقاية من فيروس كورونا مثل التطهير المحسن والتهوية المحسنة والمسافة الاجتماعية وتقليل نسبة حيز الإشغال في المكان. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من جميع الزوار ارتداء الكمامات، ويُطلب من بعض الأفراد ارتداء بدلات واقية، وفقًا لما ذكره موقع russianemirates.com.

تم افتتاح متحف "مدام توسو" (Madame Tussauds) لأول مرة في عام 1835 في لندن، ولديه حاليًا 24 فرعًا حول العالم. والجدير بالذكر أنه يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 أسبوعًا لتكوين شخصية واحدة مصنوعة من الشمع.