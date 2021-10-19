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    أول متحف "مدام توسو" في منطقة الخليج

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    • تمثال شمعي لعارضة أزياء الأمريكية الشهيرة كايلي جينر في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي لملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية، في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي للاعب كرة القدم الأمريكي الشهير ليو ميسي في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي الصيني الأمريكي الشهير جاكي شان، في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي للممثل الأمريكي الشهير ويل سميث في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أكتوبر 2021
    • زائرة تجلس بجوار تمثال شمعي للممثلة الأمريكية الشهيرة أودري هيبورن، في متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي لمنتجة برامج تلفزيون الواقع الأمريكية كارلا ديبللو والصحفية البريطانية الأمريكية ومديرة مجلة فوغ للأزياء آنا وينتور (يسار)، في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • آمنة الحداد، بطلة رفع الأثقال الإماراتية تقف مع تمثالها الشمعي في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي للمغني الفلسطيني محمد عساف، في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    • تمثال شمعي للممثل الأمريكي الشهير جون ترافولتا، في افتتاح متحف مدام توسو دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
    © AFP 2021 / Giuseppe Cacace
    تمثال شمعي لعارضة أزياء الأمريكية الشهيرة كايلي جينر في متحف "مدام توسو دبي"، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2021
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    افتتح متحف "مدام توسو دبي" رسميًا أبوابه أمم الزوار برسوم دخول 135 درهمًا (37 دولارًا).

    يعرض المتحف مجموعة من التماثيل الشمعية لـ60 شخصية عالمية. ومن بين هؤلاء الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالإضافة إلى جاكي شان، وجاستين بيبر، وكارينا كابور خان، وفين ديزل، وفيكتوريا بيكهام، وكونور ماكجريجور.

    ينقسم معرض المتحف إلى ست أقسام، كل منها يضم شخصيات لفئات محددة: قادة العالم، وعارضو أزياء، ومشاهير السينما، وممثلو بوليوود، ونجوم الرياضة، والموسيقيون. كما يوجد في كل قسم جناح يستضيف أحداثًا تفاعلية، مجهز بمكتب مدير، ومسرح للعروض، ومنصة وقاعة رقص.

    يقع المتحف في مبنى من طابقين بجوار أكبر عجلة مشاهدة في العالم، "عين دبي". أصبح فرع "متحف توسو دبي" الـ 25 ضمن مجموعة المتاحف حول العالم.

    يتبع المتحف تدابير الوقاية من فيروس كورونا مثل التطهير المحسن والتهوية المحسنة والمسافة الاجتماعية وتقليل نسبة حيز الإشغال في المكان. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من جميع الزوار ارتداء الكمامات، ويُطلب من بعض الأفراد ارتداء بدلات واقية، وفقًا لما ذكره موقع russianemirates.com.

    تم افتتاح متحف "مدام توسو" (Madame Tussauds) لأول مرة في عام 1835 في لندن، ولديه حاليًا 24 فرعًا حول العالم. والجدير بالذكر أنه يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 أسبوعًا لتكوين شخصية واحدة مصنوعة من الشمع.

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