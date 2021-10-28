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    البحر الميت ينحسر تاركا وراءه مشاهد سطح قمرية

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    • صورة التُقطت في 21 سبتمبر/ أيلول 2021، بالقرب من كيبوتس عين جدي في إسرائيل، تُظهر حفر مجاري مملوءة بالمياه التي تشكلت نتيجة لانخفاض منسوب المياه في البحر الميت.
    • يسير المتنزهون بالقرب من المجاري عبر منطقة بحرية جافة كشفت عن سهل ملحي وخلقه، على بعد ما يقرب 20 كم جنوب كيبوتس عين جدي الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت، 15 يناير 2021
    • أشخاص يسبحون في منتجع نيفيه زوهار الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت، 24 سبتمبر 2021
    • شخص متنزه يزور أنماطًا مكونة من معادن متبلورة في منطقة كيبوتس عين جدي الإسرائيلية على شاطئ الجزء الجنوبي من البحر الميت، وهو امتداد بحري جاف أدى إلى كشف وإنشاء سهل ملحي، 26 ديسمبر 2020
    • صورة التُقطت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تُظهر أنماطًا تكونت من معادن متبلورة على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب كيبوتس عين جدي الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت، وهو امتداد بحري جاف أدى إلى كشف وإنشاء سهل ملحي.
    • صورة التقاطت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بالقرب من كيبوتس عين جدي في إسرائيل، تُظهر قطيعًا من الوعل يرعى في بستان نخيل مهجور تم تدميره إثر تكوين فجوات تشبه مجاري مملوءة بالمياه نتيجة لانخفاض منسوب المياه في البحر الميت.
    • صورة التقطت في 21 سبتمبر/ أيلول 2021، تظهر طريقًا مدمرًا في منتجع عين جدي الإسرائيلي المهجور الذي تدمر بعد تشكيل حفر بالوعة نتيجة انخفاض منسوب مياه البحر الميت.
    • صورة تم التقاطها في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، تُظهر أنماطًا تكونت من معادن متبلورة على سطح برك التبخر في البحر الميت، بالقرب من موشاف عين تمار جنوب إسرائيل.
    • صورة تم التقاطها في 15 يناير/ كانون الثاني 2021 في منطقة عين جدي تُظهر نهر عربة يعبر امتدادًا بحريًا جافًا مكشوفًا وخلق سهلاً ملحيًا، في طريقه إلى الجزء الجنوبي من البحر الميت.
    • يسير المتنزهون بالقرب من المجاري عبر منطقة بحرية جافة كشفت عن سهل ملحي وخلقه، على بعد ما يقرب 20 كم جنوب كيبوتس عين جدي الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت، 15 يناير 2021
    • أشخاص يغطسون في البحر الميت بالقرب من مستوطنة متسفيه شليم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، 24 سبتمبر 2021
    • صورة تم التقاطها في 15 يناير/ كانون الثاني 2021، تُظهر لافتة تحذير لغم في منطقة بحرية جافة كشفت عن سهل ملحي، على بعد حوالي 20 كم جنوب كيبوتس عين جدي الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البحر الميت.
    © AFP 2021 / Menahem Kahana
    صورة التُقطت في 21 سبتمبر/ أيلول 2021، بالقرب من كيبوتس عين جدي في إسرائيل، تُظهر حفر مجاري مملوءة بالمياه التي تشكلت نتيجة لانخفاض منسوب المياه في البحر الميت.
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    منذ عام 1960، تقلصت مساحة البحر الميت بمقدار الثلث.

    في كل عام، تنحسر مياه البحر الميت بحوالي متر واحد، تاركة وراءها أرضًا صحراوية: أرضًا مالحة بيضاء، مليئة بالفجوات العميقة. يمكن أن يتجاوز عمق الحفرة الواحدة ما يقرب 10 أمتار.

    وفقًا للجيولوجيين الإسرائيليين، فإن ساحل البحر الميت اليوم مليء بآلاف من هذه الحفر في قاعه (أو ما أصبح الآن سطحه)، والتي تعد بمثابة دليل مباشر على التدخل البشري المدمر في العمليات الطبيعية.

    يذكر أن الأردن وإسرائيل غيّرتا مسار نهر الأردن لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب. بالإضافة إلى الاحتباس العالمي الذي يسرع من جفاف البحر الميت.

    شاهد أيضا - مسؤول أردني يكشف حقيقة المياه السوداء بالبحر الميت

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    • المصصم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني في عرض أزياء ليلة واحدة فقط في إطار عرض أسبوع الموضة العربي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 26 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 08:38 27.10.2021
      GMT 08:38 27.10.2021

      الشرق الأوسط مهد الرفاهية... ليلة واحدة فقط لجورجيو أرماني في دبي

      للاحتفال بالذكرى العاشرة لفنادق أرماني في دبي وميلانو، استضاف المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني حدثًا في دبي، مساء أمس الثلاثاء، تضمن عرضًا لمدرج عرض مجموعات العلامة التجارية للرجال والنساء "ربيع/ صيف 2022"، ومجموعة مختارة من إطلالات أرماني "بريفيه هوت كوتور" (Armani Privé Haute Couture) "خريف/ شتاء 2021/22" من مجموعة "شاين" (Shine).

      10
    • المشاركون في بطولة الشارب واللحية الألمانية 2021 في منتزه بولمان سيتي ويسترن الترفيهي في إيجن أم سي، ألمانيا، 23 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 14:11 26.10.2021
      GMT 14:11 26.10.2021

      بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021

      قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.

      9
    • عارضات أزياء تقدم مجموعة تصاميم Amato Couture في إطار عرض أسبوع الموضة في دبي في مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة 25 أكتوبر 2021
      Last update: GMT 09:41 26.10.2021
      GMT 09:41 26.10.2021

      أسبوع الموضة العربي في دبي

      انطلقت، مساء أمس الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة العربي في دبي تحت عنوان "Fashion Icon Awards" (جوائز أيقونة الموضة)، في حي دبي للتصميم.

      10
    • تقف فنانة الروبوت أي-دا، التي توصف بأنها أول فنانة روبوت ذات ذكاء اصطناعي فائقة الواقعية في العالم في أهرامات الجيزة، حيث تعرض منحوتاتها خلال معرض فني دولي، على أطراف مدينة القاهرة، مصر، 23 أكتوبر 2021.
      Last update: GMT 12:54 25.10.2021
      GMT 12:54 25.10.2021

      الفنانة "أي-دا" في مصر

      غالباً ما نقرأ حول أخبار الفنانين والموسيقيين الذين يسافرون حول العالم، ومن المحتمل أن تصادف قصة أحدهم تم توقيفه عند محاولته لعبور الحدود لفترة طويلة جدًا. في ضوء ذلك، فإن ما واجهته الفنانة "أي-دا" لدى دخولها مصر، لحضور معرض دولي يقام في أهرامات الجيزة، يشبه إحدى تلك القضايا. إلا أن هناك اختلافا واحدا كبيرا - "أي-دا" (Ai-Da) هي في الواقع روبوت، ما يجعل من الأمر تجربة "فنية" مختلفة تمامًا.

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