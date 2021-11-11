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    التاكسي الجوي "في1500إم"

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    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
    © REUTERS / Heo Ran
    التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
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    كشفت شركة "أوتوفلايت" الصينية، المعروفة باسم الشركة المصنعة للطائرات المسيرة، النقاب عن نموذج أولي للتاكسي الجوي V1500M (في1500إم) في معرض زوهاي الجوي.

    التاكسي الجوي V1500M مناسب لنقل ثلاثة إلى أربعة أشخاص لمسافة تصل إلى 250 كلم - وهو مدى بعيد جدًا بالنسبة لطائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

    التاكسي الجوي هو مصطلح جماعي لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية الصغيرة القادرة على حمل عدة أشخاص. عادة ما تقوم هذه الأجهزة  برحلات قصيرة المدى. على سبيل المثال، EHang 216 تقطع مسافة أقصاها 16 كلم، وVolocopter 2X تقطع مسافة 27 كلم، بينما تحلق Joby، لأطول مسافة قياسية لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، تصل إلى 248.8 كلم خلال رحلة واحدة.

    تم تصنيع التاكسي وفقًا لمخطط طائرة ذات ذراعين يبلغ طول جناحيها 12.8 م، ولديها ثمانية براغي رفع للإقلاع والهبوط العمودي.

    سيكون V1500M قادرًا على الطيران بسرعة تصل إلى 200 كلم/ الساعة، ومداه عند التحميل الكامل هو 250 كلم.

    والوزن الأقصى للإقلاع في التاكسي الجوي سيبلغ 1.5 ألف كلغ، بحيث يسمح بنقل ثلاثة إلى أربعة ركاب.

    من المخطط تنفيذ الرحلة الأولى للتاكسي الجوي V1500M في المستقبل القريب، وبدأت الشركة بالفعل في تلقي الطلبات. ومن المقرر المصادقة على ذلك في عام 2024.

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