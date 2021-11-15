افتتاح أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط

رحّب "ناشونال أكواريوم أبوظبي"، أكبر حوض أسماك في الشرق الأوسط، بأول ضيوفه يوم الجمعة الماضي.

يعد الأكواريوم أول مَعلم جذب يتم افتتاحه في منطقة القناة، وهي واجهة مائية جديدة، وهو أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط، على مساحة تبلغ 9000 كيلومتر مربع، وهي موطن لـ 46000 كائن حي، يضم 300 نوع.

قال بول هاميلتون، المدير العام في "ذا ناشونال أكواريوم":

"لقد مرت سنوات على إنشاء "ناشونال أكواريوم" ونحن متحمسون جدًا لإطلاق هذا المكان الرائع ليس فقط للزوار للتجربة، ولكن أيضًا كجزء من مبادرة المساهمة في الحفظ في الإمارة من خلال توفير التعليم والإنقاذ وإعادة التأهيل كأولويات إرشادية لهذا المشروع الرائع".

يحتوي الحوض على 10 أقسام تضم الحيوانات وكل منها ذو طابع خاص. الأقسام هي: كنوز الإمارات الطبيعية. حطام البحر الأحمر؛ كهف الأطلسي الفرعية؛ حلقة النار؛ سحر المحيط (محيط متجمد غابة مغمورة)؛ جزيرة بوطينة وظهر البيت؛ وكلها تروي قصة.

تحتوي كل منطقة على كائنات مرتبطة بالقسم والقصة. على سبيل المثال، في منطقة حطام البحر الأحمر ستجد أسماك القرش والبراكودا الرائعة، بينما تحتوي "ذا صاب" (The Sub) على غرفة تشبه الغواصة مع كائنات مثل الكركند. تعد الغابة المغمورة موطنًا لـ"سوبر سنيك" (Super Snake)، وهي أنثى ثعبان شبكي يبلغ من العمر 14 عامًا ويزن 115 كيلوغراما.

ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بالحيوانات خلف الزجاج أو الطيور التي تحلق حولها. يقدم الأكواريوم عددًا من النشاطات التفاعلية بما في ذلك غوص السكوبا وإطعام الحيوانات وجولات القوارب الشراعية ذات القاع الزجاجي والتي تستمر أيضًا في شرح المزيد عن الحيوانات وموائلها الطبيعية.

تبدأ تذاكر الدخول العام من 105 دراهم وهناك أربعة مستويات من التذاكر. يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الرسمي للأكورايوم.