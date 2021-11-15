تسجيل
09:07 GMT15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    افتتاح أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط

    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • زائر يتفاعل مع الأسماك في ناشونال أكواريوم أبو ظبي، وهو أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    زائر يتفاعل مع الأسماك في "ناشونال أكواريوم أبو ظبي"، وهو أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050706696_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_c1dd2fb8f33e41b098150ce5108dc285.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202111151050706701-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    رحّب "ناشونال أكواريوم أبوظبي"، أكبر حوض أسماك في الشرق الأوسط، بأول ضيوفه يوم الجمعة الماضي.

    يعد الأكواريوم أول مَعلم جذب يتم افتتاحه في منطقة القناة، وهي واجهة مائية جديدة، وهو أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط، على مساحة تبلغ 9000 كيلومتر مربع، وهي موطن لـ 46000 كائن حي، يضم 300 نوع.

    قال بول هاميلتون، المدير العام في "ذا ناشونال أكواريوم":

    "لقد مرت سنوات على إنشاء "ناشونال أكواريوم" ونحن متحمسون جدًا لإطلاق هذا المكان الرائع ليس فقط للزوار للتجربة، ولكن أيضًا كجزء من مبادرة المساهمة في الحفظ في الإمارة من خلال توفير التعليم والإنقاذ وإعادة التأهيل كأولويات إرشادية لهذا المشروع الرائع".

    يحتوي الحوض على 10 أقسام تضم الحيوانات وكل منها ذو طابع خاص. الأقسام هي: كنوز الإمارات الطبيعية. حطام البحر الأحمر؛ كهف الأطلسي الفرعية؛ حلقة النار؛ سحر المحيط (محيط متجمد غابة مغمورة)؛ جزيرة بوطينة وظهر البيت؛ وكلها تروي قصة.

    تحتوي كل منطقة على كائنات مرتبطة بالقسم والقصة. على سبيل المثال، في منطقة حطام البحر الأحمر ستجد أسماك القرش والبراكودا الرائعة، بينما تحتوي "ذا صاب" (The Sub) على غرفة تشبه الغواصة مع كائنات مثل الكركند. تعد الغابة المغمورة موطنًا لـ"سوبر سنيك" (Super Snake)، وهي أنثى ثعبان شبكي يبلغ من العمر 14 عامًا ويزن 115 كيلوغراما.

    ومع ذلك، لا يتعلق الأمر فقط بالحيوانات خلف الزجاج أو الطيور التي تحلق حولها. يقدم الأكواريوم عددًا من النشاطات التفاعلية بما في ذلك غوص السكوبا وإطعام الحيوانات وجولات القوارب الشراعية ذات القاع الزجاجي والتي تستمر أيضًا في شرح المزيد عن الحيوانات وموائلها الطبيعية.

    تبدأ تذاكر الدخول العام من 105 دراهم وهناك أربعة مستويات من التذاكر. يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الرسمي للأكورايوم.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • ليدي غاغا تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض العالمي الأول لفيلم بيت غوتشي (House of Gucci) في لندن، إنجلترا، 9 نوفمبر 2021.
      Last update: GMT 11:03 12.11.2021
      GMT 11:03 12.11.2021

      نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

      نقدّم لكم صورا لمجموعة من أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.

      29
    • التاكسي الجوي في مطار جيمبو في سئول، كوريا الجنوبية 11 نوفمبر 2021
      Last update: GMT 13:34 11.11.2021
      GMT 13:34 11.11.2021

      التاكسي الجوي "في1500إم"

      كشفت شركة "أوتوفلايت" الصينية، المعروفة باسم الشركة المصنعة للطائرات المسيرة، النقاب عن نموذج أولي للتاكسي الجوي V1500M (في1500إم) في معرض زوهاي الجوي.

      8
    • سياح يسيرون في ممر دياتلوف في الصيف
      Last update: GMT 16:15 10.11.2021
      GMT 16:15 10.11.2021

      أين تجد الأماكن الأكثر غموضا في روسيا

      يعتبر ممر دياتلوف، وجبل فوتوفارا المخيف في كاريليا، وكيب ريتاي المحاط بالأساطير على بحيرة بايكال، و"معبد الشمس" الغامض في شبه جزيرة القرم، صوفية وتجذب بشكل متزايد هواة المغامرات والأحاسيس اللاذعة.

      13
    • البجع العملاق في بركة مياه بالقرب من وادي إميك حيفر، شمال تل-أبيب، إسرائيل 8 نوفمبر 2021
      Last update: GMT 08:40 09.11.2021
      GMT 08:40 09.11.2021

      البجع العملاق المهاجر يحتل البرك المائية وسط إسرائيل

      تمر مئات الملايين من الطيور عبر البلاد من أوروبا وآسيا في طريقها إلى المناخ الأكثر دفئًا في إفريقيا، وإسرائيل إحدى محطاتها.

      10
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك