الحصاد الاقتصادي الروسي خلال 2019

نخصص حلقة اليوم للحديث عن أهم العقود التي وقعتها روسيا خلال 2019 وكيف كانت علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وأوروبا، والصين.

العقود الموقعة بين روسيا وبعض الدول العربية

سوريا: توقيع برتوكول لبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات عدة خاصة في قطاع النفط والغاز، واتفاقية جمركية.

السعودية: توقيع اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدرت بنحو 10 مليارات دولار وبيع حصة من شركة "نوفوميت"، المتخصصة في صناعة مضخات للقطاع النفطي لصالح شركة "أرامكو" .

الإمارات: خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الإمارات تم توقيع حزمة صفقات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار.

فلسطين: العلاقات مع فلسطين انتقلت إلى مستوى جديد حيث أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل خلال حديث خاص لـ"قوانين الاقتصاد" توقيع اتفاقيات هامة و"خارطة طريق" للتعاون في عدة مجالات.

الاتحاد الأوروبي

العلاقات الروسية مع أوروبا تحسنت في إطار مشروعي "التيار التركي" و"التيار الشمالي 2" لنقل الغاز إلى ألمانيا وهو ما أثار استياء الولايات المتحدة التي سارعت لفرض عقوبات عليهما.

الصين

العلاقات مع الصين توجت العام الماضي بإطلاق مشروع "قوة سيبيريا" لنقل الغاز الروسي وهو ما اعتبره إيغور يوشكوف، كبير المحللين في الصندوق القومي لأمن الطاقة الروسي، إنقاذ لبكين من الابتزاز الأمريكي.

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إعداد وتقديم: نغم كباس