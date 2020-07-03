السعودية تهدد بإشعال حرب أسعار النفط

المواضيع: السعودية تهدد بإشعال حرب أسعار النفط، العراق يعلق تحميل النفط إلى لأردن، تعليق المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ولبنان، لأول مرة في تاريخ أمريكا نصف المواطنين بدون عمل.

تشهد أسواق النفط تذبذبات بسبب تراجع الطلب المرتبط بمواجهة جائحة " كورونا" بالرغم من تخفيض الإنتاج الذي اتفقت عليه الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا والسعودية والذي كان من المتوقع أن يدعم الأسعار، لكن نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق هددت الرياض بإشعال حرب لأسعار النفط ما لم يقم أعضاء آخرون في "أوبك" بالتعويض عن فشلهم في الامتثال للتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها مؤخرا في إطار المنظمة.

وبهذا الخصوص قال الخبير النفطي، الدكتور محمد الصياد، لـ"قوانين الاقتصاد": " لعبت السعودية دائما دور الضابط لإيقاع عمل المنظمة وتساهلت وغضت الطرف عن عدم التزام بعض الدول في أيام الرخاء، لكن اليوم نمر بحالة فريدة من نوعها ضغطت ماليا على جميع الاقتصادات، لذلك وجهت السعودية هذه الرسالة شديدة اللهجة للدول النفطية التي لاتلتزم بحصص الخفض، وهي ستنفذ تهديدها في حال لم تستجب هذه الدول".

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إعداد وتقديم: نغم كباس