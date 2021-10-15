"سبيربنك" لـ"سبوتنيك": افتتحنا فرعا في أبوظبي للقيام بدور أكبر في التمويل الإسلامي

نناقش في الحلقة: تأثير أحداث الطيونة على الليرة اللبنانية، وزير الاتصالات يؤكد لـ "سبوتنيك" أن سوريا تتجه للاقتصاد الرقمي، "سبيربنك" الروسي يفتتح فرعا في أبو ظبي، فعاليات "أسبوع الطاقة" في موسكو بمشاركة عربية.

أفادت موفدة "سبوتنيك" إلى الشيشان، كريستينا ماليك، أن:

"فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي انطلقت بمشاركة عربية، إذ يركز المنتدى على مشاركة رجال الأعمال الروس في القطاع الإسلامي، ولا سيما في قطاع الصرافة الإسلامية، حيث افتتح "سبيربنك" الروسي فرعا له في أبو ظبي".

وحول هذا الموضوع قال أندريه أوغاروف، لـ"سبوتنيك":

"نحن بحاجة إلى أن نكون فعَّالين في منطقة الشرق الأوسط للعب دور أكبر في التمويل الإسلامي، افتتاحنا لمكتب أبو ظبي يهدف لنكون أقرب إلى المستثمرين وأكثر فهما لطبيعة المنتجات التي يهتمون بها، كما أننا نركز على البلدان التي تمتلك أكبر مصادر لرأس المال في المنطقة والتي تتمثل بـ الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية وذلك لأن مهمتنا الرئيسية هي زيادة رأس المال، ولدى شركتنا رغبة للمشاركة بمشاريع في الشرق الأوسط، لأننا ندرك أن الشراكات لا تُقام فقط على المستوى الدولي، بل تحتاج أيضا إلى التفكير في المزايا المحتملة لروسيا و"سبيربنك" في الشرق الأوسط، كما أننا مستعدون لاستخدام جميع الفرص المتاحة في المنطقة لفتح محاور جديدة وهذا يعتمد على نوع العلاقة التي يمكننا تطويرها مع البلدان المختلفة".

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وحول مشاركة مملكة البحرين، قال نواف هاشم الصادق-الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك":

"إن البحرين تعتبر الدولة الأولى في العالم العربي من ناحية اهتمامها بالتمويل الإسلامي ومشاركتنا اليوم تأتي من اهتمامنا بتعزيز التعاون مع روسيا والشيشان في هذا الإطار والبحث عن فرص الاستثمار فيهما".

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية على خلفية أحداث الطيونة

سجل سعر صرف ​الدولار، في لبنان​ ارتفاعا جديدا، ليعود ويتجاوز عتبة الـ 20 ألف ليرة لبنانية في ​السوق السوداء، وذلك على وقع التطورات الأمنية في منطقة الطيونة في بيروت.

وحول ارتفاع الدولار والأسعار في لبنان، قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، خالد أبو شقرا لـ "سبوتنيك":

"المشكلة الأساسية اليوم هي بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وبالتالي ارتفاع أسعار جميع المواد حتى أن التضخم على أرض الواقع تجاوز بكثير الإحصائيات الرسمية وأعتقد تجاوز الـ 600 %".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس