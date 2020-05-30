غابات تنفث الكربون.. ورحلة الطائر الجبارة.. وتأثير الفراشة

دراسة تظهر أن الغابات المدارية قد تفقد دورها كخزان رئيسي للكربون في حال تجاوزت الحرارة النهارية 32 درجة مئوية، والرحلة الجبارة لطائر الوقواق من جنوبي أفريقيا إلى آسيا، واكتشاف أقدم حشرة في العالم، واستفادة الفئران من البشر لغزو العالم، وعالم نظرية تأثير الفراشة.

-أظهرت دراسة أن الغابات المدارية قد تفقد دورها كخزان رئيسي للكربون في حال تجاوزت الحرارة النهارية 32 درجة مئوية، وهو وضع سيطول حوالي ثلاثة أرباع هذه الغابات في حال زادت حرارة الأرض درجتين مئويتين.

-وجد علماء أن تسارعا قد حدث على ما يبدو في عملية تكوّن النجوم في مجرة درب التبانة بالتزامن مع نشأة نظامنا الشمسي قبل أكثر من 4.5 مليار سنة، نتيجة لاصطدام بين مجرتنا ومجرة أصغر يطلق عليها اسم ساجيتاريوس.

-اكتشف باحثون ما يعتقدون أنها أقدم "حشرة'' مسجلة في العالم، متحجرة عمرها 425 مليون عام.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الفئران الرمادية التي تعد من أكثر أنواع الثدييات القادرة على الانتشار، وكيف استفادت من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل 15 ألف سنة لغزو الكوكب، على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع القطط الأليفة الأولى.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم رياضي وهو واحد ممن كان لهم الفضل في تطوير دراسات الأرصاد الجوية والعمل على نظرية تأثير الفراشة التي أسست بدورها لنظرية الفوضى في بداية السبعينيات واستفادت منها مجالات معرفية عدة ..

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق..

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد