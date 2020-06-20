تلقيح الأشجار بفقاعات الصابون... لغز التخدير... رجل الخلية والمسح والفحص والجاذبية

دراسة تعمل على تلقيح الاشجار باستخدام فقاعات الصابون، وشركة يابانية تحاول علاج الأطفال من الإفراط والانخراط في الواقع الافتراضي، ومركبة فضائية ترصد سماء غريبة عن معرفتنا المعتادة، ومقاربة لغز التخدير، ورجل الخلية التاريخي..

- تدرس اليابان طريقة مبتكرة لتلقيح الأشجار، على أن تقوم طائرات مسيرة بإطلاق فقاعات صابون قد تستخدم في تلقيح الأشجار المثمرة المهددة بسبب التراجع غير المسبوق في عدد النحل.

- ساعدت رئة بشرية مريضة، مثبتة في الفورمالين الحافظة لأكثر من 100 عام، العلماء على تتبع تاريخ فيروس الحصبة وتحديد أصله منذ القرن السادس قبل الميلاد.

- التقطت مركبة الفضاء نيو هوريزونس التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا صورا للنجوم القريبة في مواقع مختلفة عن تلك التي نراها فيها من الأرض، من خلال موقعها الفريد على بعد 4.3 مليار ميل من كوكبنا.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مقاربة للغز التخدير وآلية عمله الذي استخدمت منذ اكثر من قرن ونصف في العمليات الجراحية على نطاقات واسعة..

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم موسوعي هو روبرت هوك الرجل الذي كان اول من صك مصطلح الخلية وله إسهامات في علوم المساحة والاحفوريات والبيولوجيا والجاذبية والزمن والفضاء..

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد