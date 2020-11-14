قمر يمنع تصادمات الفضاء وتراب المريخ يهرب مياهه والموسيقى بالفيزياء

موضوعات الحلقة : نجح علماء في زرع أقطاب كهربائية حية مصنوعة من خلايا عصبية معدلة وراثيًا للاستجابة للضوء في أدمغة فئران.. يَخْتَبِرُ إطلاق قمر صناعي صغير أوائل عام 2021 طريقة جديدة لتتبع الأقمار الصناعية في المدار باستخدام الثنائيات الباعثة للضوء لمنع التصادم الفضائي.. كشفت البيانات المأخوذة من مركبة مدارية حول المريخ للمرة الأولى عن وجود الماء في الطبقة العليا من الغلاف الجوي ما يشير إلى عملية أكثر كفاءة قد تؤدي إلى التخلص من المزيد من المياه من الكوكب.

تكست الحلقة:

- نجح علماء في زرع أقطاب كهربائية حية مصنوعة من خلايا عصبية معدلة وراثيًا للاستجابة للضوء في أدمغة فئران. الخطة تأمل في توفير طريقة أفضل وأطول أمدا لربط العقول بأجهزة الكمبيوتر أكثر من الأقطاب الكهربائية التقليدية.

- يَخْتَبِرُ إطلاق قمر صناعي صغير أوائل عام 2021 طريقة جديدة لتتبع الأقمار الصناعية في المدار باستخدام الثنائيات الباعثة للضوء (LEDs) التي تومض لإرسال موقعها إلى الأرض.

- توصلت دراسة جديدة إلى أن الجمجمة المكتشفة حديثًا لأحد الأقارب البشر القدامى خضعت لتغيرات جذرية في فترة زمنية قصيرة وهي ظاهرة تعرف باسم التطور الجزئي.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أن الموسيقى وما الذي يجعل الأذن تنجذب إليها وتميزها فضلا عن العناصر الداخلة في التركيب وما الذي يجعل لحنا ناجحا فيما يتعلق بأسلوب المؤلف.. والفارق بين عناصر الضوضاء وتنظيم الموسيقى.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الفسيولوجيا إرنست ستارلينج الذي اكتشف الهرمونات وأعطاها اسمها هذا، كما ساعد الممارسة الطبية أن تتنقل من تجريبية إلى عقلانية، وكان بذلك قد وضع حجر الأساس لتنمية علم الغدد الصماء كتخصص طبي مهم.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد