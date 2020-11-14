موعد إطلاق أول قمر صناعي لتقييم مناخ القطب الشمالي

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء لوكالة "سبوتنيك" أنه من المقرر إطلاق أول مركبة فضائية "أركتيكا-إم" لرصد المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي في نهاية فبراير شباط 2021.

في أكتوبر تشرين الأول، قال ممثل الخدمة الصحفية في روسكوسموس للوكالة إن إطلاق "أركتيكا" قد تأجل حتى عام 2021 بسبب الحاجة إلى فحوصات إضافية.

وقال المصدر: "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل سويوز -2.1 بي بمرحلة تسريع من "فريغات" وأول قمر صناعي من طراز "أركتيكا-إم" من قاعدة بايكونور الفضائية في 28 فبراير".

كما صرح ممثل الخدمة الصحفية للوكالة، سيتم تحديد المواعيد الدقيقة للإطلاق لعام 2021 لاحقًا.

الأقمار الصناعية "أركتيكا-إم" مصممة لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي. ومن المقرر إطلاق "أركتيكا-إم" الثاني في عام 2023 ، وثلاثة أقمار صناعية أخرى في 2024-2025. بعد عام 2025 ، من المفترض أن يتم استبدالها بخمسة أقمار صناعية "أركتيكا-إم بي".

بعد وضع قمرين صناعيين "أركتيكا-إم" في المدار، سيتلقى مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية باستمرار معلومات تشغيلية حول حالة الغلاف الجوي والسطح عند قطبي الأرض. سيؤدي ذلك إلى تحسين دقة النماذج في إعداد تنبؤات الطقس قصيرة الأجل وسيزود العلماء بكمية كبيرة من البيانات الجديدة لدراسة ظاهرة تغير المناخ العالمي.