موصلات فائقة في حرارة الغرفة وتضاعف مساحات الجفاف 2100 ورحلات القمر وتلوث جليده

تمكن علماء من توفير موصل فائق ما قد يعني ثورة في الطاقة. وصنع باحثون أخيرًا موصلًا فائقًا في درجة حرارة الغرفة، لذا يقولون، إن المواد التي تنقل الكهرباء دون إهدار أي منها صارت في متناول أيدينا بعد تجارب أكثر من 33 عاما.

وطور العلماء طريقة للتعلم الآلي تعمل على معالجة كميات هائلة من البيانات للمساعدة في تحديد الأدوية المتاحة التي يمكن استخدامها لعلاج أمراض لم تُخصصْ لها في الأساس.

وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مدى قلق العلماء بشأن احتمالية تعارُض رحلات استكشاف قطبي القمر مع العلم، وهل يخاطر ذلك بتلويث جليد القمر.

وكذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة مفكر وفيلسوف قدم خدمة جليلة للرياضيات، إنه رينيه ديكارت الذي اخترع نظامًا رياضيًا سمي باسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية)، الذي شكل النواة الأولى لـ(الهندسة التحليلية)، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد