إثبات نظرية شهيرة لستيفن هوكينج وفشل الأجنة والصوت الداخلي

تم إثبات صحة واحدة من أشهر نظريات ستيفن هوكينج، وذلك باستخدام تموجات في الزمكان ناتجة عن اندماج اثنين من الثقوب السوداء البعيدة. وعلماء يقولون إن نظرة ثاقبة على الأجنة المبكرة يمكن أن تفسر سبب فشل بعض حالات الحمل. وعلماء يكتشفون نوعين جديدين من خلايا الدماغ بعد أن قاموا بتنشيط مجموعة من الخلايا النائمة في أدمغة الفئران.

- تم إثبات صحة واحدة من أشهر نظريات ستيفن هوكينج، وذلك باستخدام تموجات في الزمكان ناتجة عن اندماج اثنين من الثقوب السوداء البعيدة. والنظرية تنص على أنه من المستحيل أن تتناقص مساحة سطح الثقب الأسود بمرور الوقت.

- يقول علماء إن نظرة ثاقبة على الأجنة المبكرة يمكن أن تفسر سبب فشل بعض حالات الحمل. وحدد الباحثون الأحداث الجزيئية الرئيسة في المراحل الأولى من تطور الجنين البشري والتي يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على سبب عدم نجاح العديد من حالات الحمل.

- اكتشف العلماء نوعين جديدين من خلايا الدماغ بعد أن قاموا بتنشيط مجموعة من الخلايا النائمة في أدمغة الفئران. ويوفر هذا الاكتشاف رؤى جديدة حول قدرات إصلاح الدماغ وتجديده، والتي يحتمل أن تنطبق أيضا على البشر.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن سماع الصوت الداخلي الذي يختلف بين الأشخاص ويبدأ من سن صغيرة، حيث اكتشف العلماء صلة بين عدم الاستماع لصوت الحديث مع النفس في شكل كلمات أو جمل وبين الإصابة بحالة تسمى "عمى عين العقل".

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة كورنبرج وأوتشوا اللذين حصلا على جائزةِ نوبل الطب عام ألف وتسعمئة وتسعة وخمسين بعد أن تمكنا من اكتشاف آليات التخليق البيولوجي في الحمض النووي منقوص الأكسجين.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد