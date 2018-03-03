ما الرسائل التي تحملها هجمات بوركينا فاسو الإرهابية لفرنسا

© REUTERS/ Philippe Wojazer ماكرون يدين الاعتداءات على عاصمة بوركينا فاسو

وقالت الحكومة، إن أربعة مسلحين قتلوا أمام السفارة واثنين أمام مقر الجيش.

وأعلن وزير الإعلام البوركيني، ريمي فولغونس دانجينو، أن العملية لها "علاقة قوية بالإرهاب، وأن اثنين من أفراد الشرطة قتلا في الهجوم، وأصيب خمسون شخصا آخرون".

تعقيبا على ذلك، قال بهاء عيسى المحلل السياسي السوداني والمتخصص في الشؤون الإفريقية، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك" إن هناك استهداف واضح في أفريقيا لمواطني الدول الأوربية التى تدعو لاجتثاث الإرهاب في المنطقة العربية، مشيرًا إلى وجود خيط رفيع بين ما حدث أمس في بوركينا فاسو وبين بدأ محاكمة المتورطين في انقلاب 2015 الأسبوع الماضي، ومعتبرا أن دور قوات مكافحة الإرهاب في أفريقيا وكذلك الدعم المقدم من الدول الأوروبية لازال ضعيفا جدا.

© REUTERS/ STRINGER مقتل 4 مسلحين من منفذي هجوم بوركينا فاسو

من جانبه، قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن استهداف الإرهابين للسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو يأتي ردًا على دورها البارز في مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا، مضيفا: "القوة العسكرية وحدها لا تكفي لمواجهة الجماعات الإرهابية في أفريقيا، بينما هناك مجموعة من الإجراءات يجب أن تعتمدها الدول الفاعلة في مواجهة التطرف والإرهاب في دول أفريقيا، من ضمنها دعم الاقتصاد وتطوير البنية التحتية".

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم /هند الضاوي