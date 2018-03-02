فرنسا: قوات حماية سفارتنا في بوركينا فاسو تدعم عناصر الأمن ضد المسلحين

وأكد لودريان على "دعمه الكامل لطاقم موظفين المتواجدين في السفارة".
وتابع "أنشأنا خلية أزمة على الفور في مقر وزارة الخارجية الفرنسية وطلبت من المسؤولين إعلامي بآخر التطورات فور صدورها".
كما أشار إلى أن السفارة الفرنسية ستصدر "تعليمات للمواطنين الفرنسيين في بوركينا فاسو لتأمين حمايتهم".
وكانت مجموعة من المسلحين هاجمت موقعا بالقرب من السفارة الفرنسية ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة، بحسب ما أعلنت الشرطة.
كما ذكرت أن قوات الأمن تمكنت من قتل أربعة من منفذي الهجوم، فيما لم تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)