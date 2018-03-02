فرنسا: قوات حماية سفارتنا في بوركينا فاسو تدعم عناصر الأمن ضد المسلحين

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن قوات حماية سفارة بلاده في العاصمة البوركينابية واغادوغو تتعاون مع الشرطة في التصدي للمسلحين، الذين حاولوا استهداف السفارة والمعهد الفرنسي.

© REUTERS/ STRINGER مقتل 4 مسلحين من منفذي هجوم بوركينا فاسو

باريس — سبوتنيك وذكر لودريان، في بيان له اليوم الجمعة 2 مارس/ آذار، أن "قوات الأمن في بوركينا فاسو ، مدعومة بقوات الأمن المسؤولة عن حماية السفارة الفرنسية في العاصمة واغادوغو، متأهبة بشكل كامل ضد المعتدين الذي هاجموا السفارة الفرنسية ".

وأكد لودريان على "دعمه الكامل لطاقم موظفين المتواجدين في السفارة".

وتابع "أنشأنا خلية أزمة على الفور في مقر وزارة الخارجية الفرنسية وطلبت من المسؤولين إعلامي بآخر التطورات فور صدورها".

كما أشار إلى أن السفارة الفرنسية ستصدر "تعليمات للمواطنين الفرنسيين في بوركينا فاسو لتأمين حمايتهم".

وكانت مجموعة من المسلحين هاجمت موقعا بالقرب من السفارة الفرنسية ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

كما ذكرت أن قوات الأمن تمكنت من قتل أربعة من منفذي الهجوم، فيما لم تتحدث عن سقوط ضحايا من المدنيين.