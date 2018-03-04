هل تشعل قرارات ترامب الاقتصادية حربا تجارية عالمية؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية ردا على خطة ترامب التي تقضي بفرض تعريفات جمركية على الألومنيوم والصلب ، حيث وصف الاتحاد إجراءات ترامب بأنها حمائية متحيزة ألحقت الضرر ليس بالوظائف فحسب وإنما بكل نظام القواعد الذي يجعل الاقتصاد العالمي يعمل.

© REUTERS/ POOL ترامب يشيد بمبادرة إلغاء الحد الأقصى لفترة الرئاسة في الصين

في هذا الصدد، يقول المحاضر في جامعة جورج واشنطن الدكتور عاطف عبد الجواد إنه بالرغم من التهديدات من جانب شركاء الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفات بالمقابل، فإنه من الصعوبة أن ينفذوا هذه التهديدات لأن السوق الأمريكي هو أكبر سوق لمنتجات أوروبا وكندا.

من جانبه قال مصطفى عادل الخبير الاقتصادى إن "القرار أحادى الجانب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤثر على حرية التجارة العالمية حيث من المتوقع أن يحدث شللا فيها"، كما حذر من إمكانية حدوث حرب باردة بين أوروبا وأمريكا.

إعداد وتقديم: دعاء ثابت