العلاقات الخليجية - التركية إلى أين؟

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، على حسابه بموقع "تويتر"، أنقرة وطالبها بمراعاة السيادة العربية والتعامل مع جيرانها بحكمة وعقلانية. كما وصف العلاقات العربية — التركية بأنها ليست في أحسن حالاتها حاليا.

وأضاف "التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها".

© AP Photo/ Kamran Jebreili أنور قرقاش يعلق على العمليات التركية في عفرين

يقول الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات التركية الخليجية والعربية أيضا متوترة أكثر من أى وقت مضى. واتهم عبد الله تركيا بإقحام نفسها في الخلاف الخليجى الخليجى بانحيازها الشديد سياسيا وعسكريا وتنظيما لطرف واحد على حساب علاقاتها مع باقى الأطرف.

من جانبه، قلل الدكتور أحمد أويصال، أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة اسطنبول، من الانتقادات الخليجية ووصفها بأنها دعاية لبعض القوى الغربية حيث لم يلعب الخليج دورا فعالا في أى قضية عربية.

وأكد أويصال أن العلاقات التركية مع دول الخليج متزنة حيث إن تركيا لها علاقة طيبة مع الكويت وقطر وعمان والسعودية.

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت