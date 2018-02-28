قرقاش: التدخل الإيراني في اليمن يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن التدخل الإيراني في اليمن يؤكد صواب قرار "عاصفة الحزم".

وتابع في عدة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأربعاء 28 فبراير / شباط: "الإمارات تلعب دورها كاملا ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية"، مشيرا إلى أن تضحيات أبناء الإمارات من أجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم".

ولفت إلى أن هذه التضحيات لن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة، مضيفا: "لإدراك الهدف الاستراتيجي يدير التحالف العربي بقيادة الرياض ملفات مهمة تتضمن ملفات سياسية وعسكرية وإنسانية وأمنية، ومن خلالها سندرك هدفنا في تحقيق استقرار اليمن وازدهاره ضمن محيطه الطبيعي".

وأوضح وزير الدولة الإماراتي إلى أن جوانب التدخل الإيراني في اليمن تتضح بمرور الأيام، لتؤكد صواب قرار عاصفة الحزم.

تتضح جوانب التدخل الإيراني في اليمن بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم، لا شك أن الإختبار عسير ولكنه إستحقاق لا بد منه، الهدف الإستراتيجي واضح وهو أمن وإستقرار الجزيرة العربية للأجيال القادمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 28, 2018

وتابع: "لا شك أن الاختبار عسير، لكنه استحقاق لا بد منه، والهدف الاستراتيجي واضح وهو أمن واستقرار الجزيرة العربية للأجيال المقبلة".