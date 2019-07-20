ما حقيقة إسقاط واشنطن لطائرة إيرانية مسيرة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط واشنطن لطائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، في حين نفت إيران هذه المزاعم الأمريكية، وأصدرالحرس الثوري الإيراني بيانا، قال فيه "إن ادعاء الأمريكيين إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز مثير للسخرية.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني "سياوش فلاح بور" إن إيران أكدت أن المزاعم الأمريكية بإسقاط طائرة إيرانية مسيرة مجرد أكذوبة أمريكية، ودعمت هذا الإدعاء بنشر صور مزعومة لهذه الطائرة المسيرة، ولكن في المقابل الجانب الإيراني لم ير أي وثيقة أو دليل من الطرف الأمريكي لإثبات هذه المزاعم وليست هذه المرة الأولي فالجانب الأمريكي دائما يطلق مثل هذه الأكاذيب من حين لآخر ولكن في النهاية لا يوجد دليل لإثبات ذلك.

وتابع" إن هناك مفاوضات أو شيء أقل من المفاوضات تجري بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأحد أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي.

على الجانب الأخر، قال الكاتب والمحلل السياسي ماك شرقاوي، إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الكذب أو الإدعاء باسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

وأكد شرقاوي أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تخفض وتيرة العقوبات على إيران فهناك العديد من العقوبات المفروضة على إيران وعلى أذرعها العسكرية كذلك، فالإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على مسئولين في الحشد الشعبي و حزب الله اللبناني، فالولايات المتحدة الأمريكية ستصعد من عقوباتها على طهران.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله