ما هي السيناريوهات المتوقعة للحل السياسي في قره باغ

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ، مساء السبت 17 أكتوبر تشرين الأول، ليتم خلالها تبادل الأسرى من الجانبين و تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان، أن القوات المسلحة الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار على حدود البلدين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الجيش الأذاري تقدم نحو الاتجاه الجنوبي لخط التماس في ناغورنو قاره باخ الواقع على حدود إيران بالرغم من قرار وقف إطلاق النار.

في هذا الصدد، قال الخبير في الشئون الروسية فايز حوالة، إن أصابع الإتهام بخرق الهدنة الإنسانية تشير بكل وضوح إلى تركيا، التي تحاول أن تظهر نفسها بأنها هى التي تقود هذه الحرب لأهداف أصبح العالم كله يعرفها، ولكن السبيل الوحيد والواقعي من أجل فرض السلام بالقوة هو إقامة منطقة عازلة بمعنى أخر منطقة لا يستطيع أحد أن يستخدمها فوق منطقة ناغورني قره باغ.

وأكد على ضرورة نشر قوات سلام روسية في قره باغ، معتبرا أن فرض السلام بالقوة هو السبيل الوحيد من أجل وقف هذه الإستفزازات ووقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، قال استاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة إسطنبول د/ أحمد أويصال إن أذربيجان لديهم قوة عسكرية يريدون إستعادة حقهم من خلال هذه القوة وهذه الأراضي تعتبر أذارية والحل العادل هو أن لا أحد يحتل أرض الأخر وهذا يعتمد على إعادة الحق لقره باغ والحل السياسي هو السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله