السعودية تسمح للمرأة بتعلم أصول الإنشاد والغناء الشعبي

في خطوة غير مسبوقة تجاه المرأة السعودية، بدأ مكتب لإنتاج الصوتيات في محافظة الطائف، في تنظيم برنامج تدريبي، لتعليم النساء "الشيلات والأناشيد"، بعدما كان صوت المرأة محرما قبل ذلك.

ويأتي برنامج تعليم السيدات الإنشاد والغناء الشعبي (الشيلات) عقب موجة تحريم حادة لإظهار صوت المرأة في الأعمال الإنشادية، التي ظلت منتشرة في الأوساط المحافظة السعودية.

في هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية السعودية، نبيلة محجوب:

"إن السعودية الآن تخرج من عنق الزجاجة التي دخلت فيها منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بسبب تيارات محافظة حرمت كل شئ على المرأة وعلى المجتمع أيضا".

وأضافت أن ما يحدث الآن من إجراءات في عهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ورؤية 2030، أعطى المرأة الكثير من الحقوق كالسماح لها بقيادة السيارة.

وأشارت إلى أن السعودية، أصبحت مجتمع لا يختلف كثيرا عن باقي المجتمعات الأخرى، مؤكدة أن المرأة استطاعت الإندماج والتعامل في المجتمع على حريتها دون قيود وفي الحدود المسموحة لها بما يتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله