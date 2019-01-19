صحيفة: خطوة "غير مسبوقة" بشأن المرأة السعودية

في خطوة غير مسبوقة تجاه المرأة السعودية، بدأ مكتب لإنتاج الصوتيات في محافظة الطائف، في تنظيم برنامج تدريبي، لتعلم النساء "الشيلات والأناشيد"، بعدما كان صوت المرأة محرما قبل ذلك.

واستعان المكتب استعان بمدربين لشرح مبسط لقواعد الأوتار الصوتية والمقامات الموسيقية وركائز الإنشاد، في الوقت الذي تشهد به الشيلات اكتساحا كبيرا في الأوساط الشعبية السعودية على حساب الأغنية التقليدية، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

© AFP 2018 / OZAN KOSE في أول يوم بـ 2019... هيئة سعودية تطبق قرارا "غير مسبوق"

وأشارت الصحيفة إلى أن برنامج تعليم السيدات الإنشاد والغناء الشعبي (الشيلات) يأتي عقب موجة تحريم حادة لإظهار صوت المرأة في الأعمال الإنشادية، التي ظلت منتشرة في الأوساط المحافظة السعودية.

وشهد شهر مارس/آذار 2018، ظهور أول فتاة سعودية تغني في مهرجان شعبي "لمتنا"، وتدعى لولوة الشريف، وهو مهرجان عام ترفيهي ومصرح به من هيئة الترفيه السعودية.

لولوة الشريف اول سعودية تغني باللغة الانكليزية pic.twitter.com/kUt7TIfenT — برس نيوز (@apressnews) July 18, 2018

وكانت عازفة البيانو الشابة السعودية، إيمان قستي، سطرت اسمها بحروف من ذهب بين أسماء السعوديات المتميزات، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتكون أول عازفة سعودية تعزف على خشبة المسرح لتقدم وصلات موسيقية أمام الجمهور في مدينتي جدة والرياض إبان مشاركتها في الحفلات التي نظمتها ھیئة الثقافة مؤخرا.

وسجلت العازفة الشابة حضورا متميزا، حيث أثرت على المستمعين بعزفها، بدت واثقة ومتألقة وبارعة، مستعيدة من ذاكرة الإبداع مقطوعات موسيقية لأسماء بارزة على المستوى العالمي، فكانت إجادتها مع صغر سنھا محط إعجاب ودهشة الجمهور الحاضرين.

جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من السبت، 23 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.