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19:22 28 يونيو/ حزيران 2019
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    مصر والجزائر ونيجيريا أول المتأهلين لدور الـ16 في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم

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    باتت منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا أول المتأهلين إلى دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، صاحبة الأرض والجمهور تغلبت على الكونغو لترفع رصيدها إلى ست نقاط، مثلها مثل الجزائر التي فازت على السنغال التي تعتبر من أفضل الفرق في البطولة، أما نيجيريا ففازت على غينيا لتحصد أيضا النقاط الست.

    ومع الاقتراب من نهاية الجولة الثانية من مباريات البطولة بدأت تتكشف ملامح القوة والضعف بين المنتخبات المشاركة الا أن هناك قوى جديدة ظهرت لأول مرة واكتسبت احترام الجميع ومنها منتخب بنين الذي تعادل مع منتخب غانا الكبير وظهر بمستوى لافت، ومنتخب مدغشقر الذي يظهر لأول مرة في البطولة وحقق الفوز على بوروندي ليحصد اول ثلاث نقاط ويقترب من التأهل لدور الستة عشر.

    اليوم نلقي الضوء على أبرز أخبار المنتخبات المشاركة والإحصائيات وفرص الفرق العربية.

    قال مراسل "سبوتنيك" بالقاهرة، ضياء سليمان، إن "بطولة إفريقيا 2019 هجومية، شهدت العديد من الأهداف، آخرها كان بين تنزانيا وكينيا والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الأخيرة"، مشيرا الى أن "هذا جاء على عكس التوقعات بأن تشهد مباراة الجزائر والسنغال أهدافا أكثر لكنها انتهت بهدف يتيم للخضر".

    وأشار إلى أن "أكثر المباريات شهدت أهدافا كانت برصيد خمسة أهداف في مباراتي مالي وموريتانيا التي انتهت بفوز مالي 4-1، ومباراة تنزانيا وكينيا التي انتهت 2-3".

    منتخب الكاميرون
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    وقال اللاعب الدولي المصري السابق، طارق السعيد، بأن المنتخب المصري "لم يصل إلى مستوى جيد والذي ينتظره منه جمهوره"، مؤكدا أن "هناك علامة استفهام في تراجع مستوى الفريق بالشوط الثاني".

    ولفت إلى أن "مصر حققت الهدف الاول لها وهو الصعود للدور الثاني"، متمنيا أن "يتأكد الصعود بالمركز الأول للابتعاد عن ملاقاة فرق صعبة في الأدوار القادمة".

    من جانبه بين الصحفي الجزائري، طارق قادري، أن "وصف المنتخب الجزائري بأنه الأفضل في البطولة سابق لأوانه لكن يمكن القول إنه الفريق الذي قدم الأداء الأفضل في المباراتين التي حصل من خلالهما على ست نقاط".

     وقال إن "المدرب الجزائري جمال بلماضي يعي جيدا أنه يملك واحدة من أفضل التشكيلات الإفريقية من الناحية الفردية والجماعية وهو يريد الفوز بالكأس ويرى أن بلاده لها حظوظ لكن على الورق كما قال قبل البطولة الجزائر ليست مرشحة لحصد اللقب بسبب نتائجها خلال عام سابق".

    الكلمات الدلالية:
    نيجيريا, كأس الأمم الأفريقية, مصر, كرة القدم
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