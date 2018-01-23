تسجيل
17:51 23 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ما وراء الحدث

    برلماني تركي: إذا قلب أردوغان الطاولة على المصالحة مع سورية فإن سياسته ستنتهي

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف حلقة اليوم: عضو مجلس الشعب التركي، سركان طوبل

    قوات تركية في عفرين السورية
    © REUTERS/ STRINGER
    البرلمان التركي يشكل لجنة لتصحيح العلاقات مع سورية
    منذ فترة ونحن نسمع تسريبات هنا وهناك ممزوجة بتصريحات تركية تقول بأن تركيا فعلاً تريد تصحيح العلاقة مع الجار السوري ولكن كل الأحداث والإجراءات وحتى السلوكيات التي اتبعتها تركيا منذ بداية الحرب على سورية لم تكن لتسمح بتصديق أي من هذه التسريبات أو حتى الإيمان بكنه التصريحات التي كانت تنقلب بشكل عجيب غريب  بين ليلة وضحاها وبين لحظة وأخرى حسب ميزان الربح والخسارة في الميزان السياسي والميدان السوري.

     آخر التصريحات الرسمية كانت على لسان رئيس الوزراء بن علي يلدريم بأن تركيا بدأت الخطوات الأولى في مسار تصحيح العلاقة مع سورية مع بداية عملية "غصن الزيتون"، كل هذه الفترة كانت الحكومة التركية تتواصل مع نفسها وتدر التصريح وراء التصريح بأنها تحب سورية والشعب السوري وكم هي تتألم على مصابه الذي لعبت تركيا ذات نفسها دوراً أساسياً فيه وماتزال ،  كل هذا لم تلتفت إليه الحكومة السورية ولم تعره أي إنتباه ، لعل التجربة المرة أفقدت الدولة السورية الثقة بهذا الجار المرّ ، ومن هنا نرى أن السلوك التركي الرسمي العام تجاه سورية لم يتطابق أبداً مع النية الظاهرة وإنما مع المبيتة منه وهي ترجمت ومازالت تترجم على أرض الواقع في إنتهاك حرمة الدولة السورية ودعم من يفتك بها وشعبها من مجموعات متوحشة لاتقرب الله ولا الإنسانية كما تدعي.

    اليوم وفي حوار خاص لبرنامج "ماوراء الحدث" يتحدث عضو البرلمان التركي سركان طوبل عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة إحياة العلاقة مع سورية

    وسيكون معنا على الترجمة من أنقرة الإعلامي دنيز بستاني

     سيد سركان حدثنا لو تكرمت عن اللغط الدائر حول اللجنة البرلمانية لتصحيح العلاقة مع سورية؟

    هل يعتقد الرئيس أردوغان أن سورية سوف تصالح بهذه السهولة بعد كل ما بدر منه تجاه سورية وخاصة بعد إنتهاك سيادتها في عملية  "غصن الزيتون

    كيف ومن أين ستبدأ وعلى ما ستعتمد في عملها ، و ما هي  حظوظ نجاحها في مهمتها في ظل الظروف الحالية ؟

    من هم أعضاء هذه اللجنة وهل من الممكن أن يعتقد الرئيس أردوغان أن سورية سوف تخطي نفس الخطوة وتشكل لجنة مقابلة ، إذا كان نعم ، فعلى أي مرتكزات تستندون أصلاً ؟

    إلى أي حد تحظى هذه اللجنة بدعم سياسي وعسكري في تركيا ؟

    لماذا إطالة الطريق والمراوغة ونحن نعلم أنه بقرار واحد يمكن لأردوغان أن يقلب الطاولة ، ويرفع يده عن سورية، أم أن هذه حيلة جديدة لأردوغان لتحقيق أهدافه التي نعرفها جميعاً ؟

    يقول النائب النائب طوبل:

    هدفنا الأساسي هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإنهاء الإشتباكات فيها ، نحن لدينا معلومات أن هناك تواصل من الحكومة التركية مع الحكومة السورية ، وهذه اللجنة ستعمل على إنهاء الخلافات والمشاكل مع الدولة السورية وكعضو مجلس شعب تركي أنا من إقترح هذه الفكرة بالأساس تشكيل هذه اللجنة سوف يساهم في وضع الأساس اللازم للثقة بين الدولتين و ستكون المحور  للتنسيق مع سورية وتبادل المعلومات ومرتكز الإتفاق وستساعدنا هذه اللجنة على معرفة الموقف السوري لأننا لم نستطيع حتى أن نحصل على معلومات بشان العلاقة مع تركيا هذه اللجنة مختصة بالعلاقات الخارجية ويجب أن تتميز بالشفافية أمام كل دول العالم ، وبعد تأسيس هذه اللجنة لن يكون هناك أي خيار أمام أردوغان بأن يقلب الطاولة ، وأؤكد في المستقبل لن يكون لدى أردوغان أي خيار لقلب الطاولة ،  وأنا أقول لكم أنه في حال قلب أردوغان الطاولة فإن سياسته ستنتهي في تركيا.  

     وأردف النائب طوبل:

    بعد تشكيل اللجنة لن يكون هناك أي خيار أو مجال للرئيس أردوغان بأن يخطأ لأن أغلاطه حتى هذا اليوم واضحة وفي حال أخطأ أردوغان مرة أخرى بعد تأسيس اللجنة سيكون ضد  الشعب التركي في هذا الوقت الشعب التركي لن يقبل أي خطأ من أردوغان خاصة بعد تشكيل هذه اللجنة. وأنا متأكد من أن السيد الرئيس بشار الأسد سوف يتخذ خطوات مقابلة بهذا الإتجاه ، أنا متأكد لأنه يريد المصالحة لكن في حال كان هناك نية صادقة وثقة وإذا أردتم أن نتحدث بصراحة  وبوضوح أكثر إننا ننتظر الإنتخابات في عام 2019 وإن شاء الله  إذا ما تسنم حزب الشعب الجمهوري منصب رئاسة الحكومة فسوف تنتهي المشاكل بين تركيا وسوريا بشكل فوري.  

     وأضاف النائب طوبل:

    شعبنا هو شعب مصطفى كمال أتاتورك و سنعيد العلاقة مع سورية ويعود الشعبين متآخين كما كانا قبل ست سنوات وأفضل إن شاء الله ، نريد الأمن والإستقرار للحدود التركية والوحدة للأراضي السورية  نحن نريد الصلح مع سورية وسنبذل ما بوسعنا لتحقيق ذلك ونتمنى أن تعود كما في الشام وحلب وفي كل مدن سورية الطيور الحرة إلى سمائها وإن شاء الله الورد الذي سينبت في تراب سورية و تفوح رائحته العطرة بالخير في كل أرجاءها كما كان في السابق ، وأتمنى في وقت قريب أن نشرب القهوة في الشام وبعدها في أنقرة وبعدها في أنطاكيا وهطاي ، لأنه في التقاليد التركية  القهوة لها عندنا خاطر 40 سنة ، وأريد أن أقول لكم أيها الشعب السوري أحبكم كثيراً ، أريد أن تعرفوا هذا الشيئ.

    إعداد وتقديم نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, رجب طيب أردوغان, تركيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
    الحب والجمال على جليد موسكو
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك