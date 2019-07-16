Widgets Magazine
تسجيل
17:08 16 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير فرنسي: ماكرون ساعي بريد لدى الأمريكي ومبادرته ميتة قبل أن تولد

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    نواف إبراهيم
    0 0 0

    يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحدث إلى رؤساء روسيا وأمريكيا وإيران بشأن الملف النووي، وفق ماصرح به مؤخراً، معرباً عن نيته التقدم بمبادرة لحل الملف النووي لتفادي تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وأضاف ماكرون "الزخم الذي بنيناه في الأسابيع القليلة الماضية حال، حسب اعتقادي، دون وقوع الأسوأ ودون ردود فعل مبالغ فيها من الجانب الإيراني".

    وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال في وقت سابق إنه يجب على أوروبا أن تظل موحدة في محاولة الحفاظ على الإتفاق النووي الإيراني، مضيفا أنه على طهران العدول عن قرارها بعدم الإلتزام ببنود في الإتفاق.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Langsdon/Pool
    ماكرون: سأتحدث مع روحاني وبوتين وترامب حول الصفقة النووية هذا الأسبوع
    الملفت للنظر أيضاً هنا على مايبدو أن هناك توافقاً أوروبياً ما للحفاظ على الإتفاق النووي الإيراني وهذا ما إتضح في تصريح مفوضة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني التي قالت: "إن الإتفاق النووي مع إيران مازال على قيد الحياة."

    هل يمكن أن تنجح مبادرة ماكرون لحل هذه الأزمة ولصالح من يحملها؟

     هل هي ضمن توافق أوروبي ولو أن ماكرون يقدمها أو يطرحها بمفرده ظاهرياً؟

    ماهي الأوجه المحتملة لمبادرة الرئيس ماكرون كونه لم يتم الكشف عن محتواها بشكل واضح؟

    التوافق الأوروبي غير الموحد علناً تجاه الحفاظ على الإتفاق النووي الإيراني كيف يمكن أن يفهم كنهه؟

    هل تهدف المبادرة  فعلاً  للحفاظ الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط أم على مصالح الأوروبي  الذي تأثرت مصالحه كثيراً  بعد ما نقض ترامب الاتفاق؟

    حول إمكانية نجاح مبادرة ماكرون  يقول الخبير في شؤون الشرق  أوسطية والأوروبية أنطوان شاربنتيي

    "يجب أن يكون هناك فعلاً مبادرة لماكرون لكي نستطيع تقييمها، إذا كانت ستنجح بحل الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ، السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا ستقدم فرنسا من جديد في ظل الصراع القائم بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وبين دول الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى؟ ماكرون أرسل كبير مستشاريه إلى ايران، و أرسله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعبر عنه إرساله هو للتفاوض و التهدئة لصالح الأميركي و لكي يحافظ ماكرون على مصالحه في الشرق الأوسط. ماكرون يسعى لإعطاء نفسه موقع قائد أوروبي من  الطراز الرفيع، وهو يسعى لإرسال رسالة إلى الداخل الأوروبي و الفرنسي من أجل تحقيق مصالح سياسية و إنتخابية خاصة به.

     

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع حول موضوع أزمة السترات الصفراء في باريس، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Yoan Valat
    ماكرون يستنكر "انتهاك" إيران لالتزاماتها النووية
    ماكرون في صراع مع ألمانيا على قيادة الإتحاد الأوروبي، و ألمانيا و فرنسا في صراع مع بريطانيا ذراع الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الأوروبي، فرنسا مشاركة بالعقوبات على إيران و الضغط عليها و بالوقت نفسه تسعى لأن تكون و سيطأً. فرنسا هي طرف في الأزمة و مبادرتها لا تجدي نفعاً بفعل السقف الذي تفرضه عليها الهيمنة الأمريكية".

    أما عن الأوجه المحتملة لمبادرة الرئيس ماكرون كونه لم يتم الكشف عن محتواها بشكل واضح قال شاربنتيي:

    "بما أنه لم يتم الكشف عن محتوى المبادرة ، فهذا يظهر أنها فارغة و ليس لها لا أرضية  ولن تجدي نفعاً، لكن ما تسرب في الإعلام أن فرنسا طلبت من خلال إجتماع وزراء الخارجية الفرنسية في بروكسيل من أمريكا رفع عقوباتها عن إيران، هذا مضحك  متى كانت أميركا تخضع أو تأخذ بعين الإعتبار ما تطلبه منها فرنسا أو أوروبا و تنفذ رغابتهم، هنا العكس هو الصحيح. فرنسا طلبت من إيران تقليص دورها في الشرق الأوسط، وهنا بيت القصيد ولب الموضوع لأنه في الحقيقة وعند التحليل يتبين أن  فرنسا تطلب من إيران توقيف دعمها لحركات المقاومة في الشرق الأوسط،  ما يعبر عن رفض فرنسا و أوروبا  الدائم لمناصرة الحق، و التشديد على أن هذه الحركات المقاومة تنفذ أجندة إيران السياسية، لابل هي تنفذ إستراتيجية لمحور المقاومة ضد الإحتلال ، الإستعمار، و الإرهاب".

    وعن كنه هذه المبادرة قال شاربنتيي

    "إذا كانت أوروبا تطلب من  إيران بتقليص دورها في الشرق الأوسط فهذا يعني أنها تطلب من إيران بشكل غير مباشر أن تتخلى عن فلسطين كي يستطيع الإسرائيلي والأمريكي تمرير صفقة القرن وإلغاء فلسطين بالكامل وهذا مايعنيه طلب اوروبا لإيران بالتنازلات في الشرق الأوسط ،و فرنسا طلبت بعد إجتماع بروكسيل من إيران بتقليص دورها في سوريا،وهذا مطلب إسرائيلي،وإن عادت أمريكا لطاولة المفاوضات مع إيران فإنها ستطرح موضوع الصواريخ البالستية خدمة لإسرائيل ونحن نعلم أن إيران لن تساوم على هذا الأمر، إذاً المبادرة الفرنسية من تخدم، هل المعتدي أم المعتدى عليه؟ بالنهاية تخدم مصلحة من؟ هي لمصلحة الأمريكي، فرنسا وأوروبا مازالت تفاوض إيران لمصلحة أمريكا، ومن هنا نرى أن  المبادرة الفرنسية هي مبادرة ميتة قبل أن تولد".

    أما بخصوص الموقف الأوربي العام تجاه هذه المستجدات رأي شاربنتيي أن

    "بعض دول أوروبا أخذت نفس القرار في الجوهر الأميركي لكنها تتباين معه في التنفيذ، ، هناك نوعان من الدول الأوروبية،  دول  خاضعة خضوعاً طوعياً لأمريكا ولاتناقش هذا الخيار، وهناك دول أوروبية  تريد الخروج عن الهيمنة الأميركية، لكنهم لا يملكون لا الإمكانيات و لا الجرأة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية".

    عن الأهداف  الخفية لهذه المبادرة ولخدمة أي أخرف أخرى تجري محاولات تمريرها قال شاربنتيي

    "التحرك الفرنسي ليس لخدمة مصلحة إيران و لا حباً بالشعب الأوروبي، هو فقط لأن أوروبا واقعة تحت ضغط الأميركي الذي يزج بها إلى الواجهة للضغط على إيران، و إذا مضت هذه الأخيرة بتخصيب الأورانيوم،ستعاني أوروبا من  الضغط الصهيوني الذي لايريد أن تكون لدى إيران قوة نووية ولوكانت هذه القوة أو الطاقة النووية مدنية سلمية والجميع يعلم أن إيران لاتسعى إلى إمتلاك قوة نووية عسكرية . أروبا تعرف تماماً أنه في حال نشبت حرب بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ترامب سيحارب بهم من خلال زجه لحلف الاطلسي في المعركة، وماكرون ليس إلا ساعي بريد عند الأمريكي ، لأنه في الواقع ليس هناك رسالة  أوروبية لإيران ولامشروع أوروبي ولامبادرة أوروبية وماكرون كغيره من بعض رجالات السياسة في أوروبا هم نتيجة عمل اللوبيات الصهيونية والأمريكية في أوروبا التي وضعت أزلامها في مواقع حساسة في الإتحاد الأوروبي للتحكم به، هؤلاء يريدون مصلحة أمريكا قبل مصلحة شعوبهم ومصلحة أوروبا" .

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق.

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    إيمانويل ماكرون, فرنسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورا على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    الجمال يأخذك إلى هناك... جزر المالديف الروسية
    واشنطن تريد بحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بشأن الأسلحة النووية
    اتفاق نووي ثلاثي... هل ينجح؟
    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    عالم الإنترنت الذي لا ينام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك