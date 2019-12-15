"الإدارة الذاتية" تبلغ موسكو استعدادها للحوار مع الحكومة السورية دون شروط مسبقة

وجهت "الإدارة الذاتية" إلى الخارجية الروسية رسالة بخصوص مستقبل الحوار مع الحكومة السورية تتضمن مواقف جديدة حول عدد من الملفات الجدلية.

نسلط الضوء في حلقة اليوم على

مضمون رسالة "الإدارة الذاتية" الموجهة إلى الخارجية الروسية

نتائج الحوار في المنطقة الشمالية والشرقية

رد الخارجية الروسية ومستجدات الموقف تجاه هذه القضية

حول مضمون رسالة "الإدارة الذاتية " ورد الخارجية عليه قالت الأمين العام "لحزب الشباب للبناء والتغيير" بروين إبراهيم.

"مضمون الرسالة يتلخص في أن "الإدارة الذاتية" تقبل بالحوار مع الحكومة السورية بدون أي شروط مسبقة وبضمانة روسية، ووافقت على انضمام قوات "قسد" إلى الجيش العربي السوري مع الحفاظ على خصوصيتها ، بدورها الخارجية الروسية ردت بأن موقفها لن يتغير، وهي مع أي حل لأي مكون سوري بما يضمن الحفاظ على وحدة سورية وثوابتها الوطنية".

أما لجهة مستجدات الموقف الروسي ، في ظل تسويق الحديث عن توجه روسي للمساومة في بعض الملفات قالت إبراهيم: هذا غير صحيح روسيا حليف استراتيجي مبدئي لسورية في مواجهة الإرهاب ودعم الحل السياسي ، إذ أن أكد بوغدانوف أن روسيا مستعدة لبذل كل الجهود وتقديم الضمانات التي تجمع السوريين في حوار يهدف الى حماية وحدة سوريا".

في ختام حديثها وجهت إبراهيم الشكر للحكومة الروسية على الدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها باستمرار للشعب السوري وأنه في الوقت الذي انسحبت فيه كل المنظمات الإنسانية من الشمال السوري مازالت جمعية أحمد رمضان قاديروف توزع بشكل يومي كافة أنواع المساعدات"

التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق...

إعداد وتقديم نواف إبراهيم