روسيا: ينبغي إدارة سوريا مركزيا مع إمكانية السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، أن سوريا يجب أن تدار مركزياً، لكن يمكن السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتيف، خلال مؤتمر صحفي، عقب الجولة الـ14 من المحادثات حول سوريا في صيغة أستانا "يجب أن تكون الإدارة مركزية. بالطبع، يمكن السماح بعناصر معينة من الحكم الذاتي، ويجب مناقشتها وتطبيقها، إذا لزم الأمر".

وأضاف لافرينيتيف "نعتقد أنه يجب مناقشة هذه القضية ووضع اللمسات الأخيرة عليها عند صياغة دستور جديد".

وأوضح بهذا الخصوص "ما تمت الإشارة إليه (في البيان الذي أعقب المحادثات في نور سلطان) هو عدم قبولنا بمختلف أشكال الحكم الذاتي في سوريا – ويُقصد هنا إنشاء هياكل من شأنها أن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة المركزية".

هذا وانتهت، اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سوريا، التي استغرقت يومين، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية، برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية، برئاسة، أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.