خبير استراتيجي: لا يمكن الوثوق بنية واشنطن تحسين العلاقات مع موسكو

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبرت عن ترحيب بلادها باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق. وكان البيت الأبيض قد إشار إلى أن الولايات المتحدة تنوي تمديد معاهدة "ستارت- 3" مع روسيا لمدة 5 سنوات.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل، الخبير بالشأن الاستراتيجي، الدكتور عمار قناة يقول لإذاعة "سبوتنيك":

"إلى حد ما يمكن اعتبار هذه الخطوة بادرة حسن نية، ولكن مثل هذه المعاهدة تصب في المصالح الأمريكية أولاً، وما أقدم عليه الرئيس ترامب في أكثر من ملف دولي وخاصة المعاهدات يمكن اعتبارها من الأخطاء الاستراتيجية للولايات المتحدة. اليوم إدارة بايدن تحاول رأب الصدع ما يمكن أن تؤثر على منظومة الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي بالكامل، لذا نرى هذه الخطوة تأتي في خدمة المصالح الجيوسياسية الأمريكية".

وأضاف قناة قائلاً: "لا ننسى أن العالم يمر في مرحلة المتغيرات الجيوسياسية، والحذر صفة المرحلة القادمة، ولا توجد، باعتقادي، بوادر جدية لتحسين العلاقات الأمريكية مع روسيا مما رأينا خلال الأيام السابقة حول التأجيج والتدخل في الشأن الداخلي الروسي عبر قضية نفالني والاحتجاجات التي شهدناها في شوارع روسيا. هم من بدأوا التصعيد ما يمكن اعتباره عملية مستمرة لمفهوم الثورات الملونة، ومن هنا فإن تمديد اتقاقية "ستارت3" هي ضرورة، وأشك أن الولايات المتحدة ستلتزم".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم