تعزيزات عسكرية أمريكية إلى مناطق الشرق السوري ... ما الذي يحضره الأمريكي؟

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن "رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخل الأراضي السورية قادماً من شمال العراق باتجاه دير الزور والحسكة حيث ينتشر عدد من القواعد الأمريكية".

العضو المراقب في غرفة عمليات حلب، الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا، يقول "اليوم هناك 33 قاعدة لما يسمى التحالف الدولي في سوريا، وهذه القواعد تنتشر بالدرجة الأولى في مناطق أبار الغاز والنفط، القواعد الأمريكية 25 موقعاً والباقي يتواجد فيها ما يسمى بالتحالف الدولي، اليوم يتم تعزيز القواعد العسكرية الأمريكية وإدخال أسلحة وآليات جديدة لم تكن موجودة سابقا هنا نتكلم عن منظومات دفاع جوي وصواريخ بعيدة المدى هذا ما لم نكن نراه سابقاً".

وأضاف الجفا "أنا لا أقول هذه التعزيزات فقط تخص الجيشين الروسي أو الجيش السوري. أعتقد أنها أيضا رسائل موجهة للتركي ونعرف التصعيد الأمريكي حول حماية ما يسمى (ميليشيات) قسد لذلك يحاول دعم هذه القوات خشية من عملية انقلاب في المكون العشائري الذي يشكل 65 بالمية من هذه (الميليشيات)".

وتابع الجفا قائلا: "اليوم لا زالت ترد تعزيزات وإقامة قاعدة عسكرية في المثلث الحدود السورية العراقية التركية في المالكية وفي الشمال في القحطانية وفي بورسعيد وعامودا وفي حقل الرميلان وفي صوامع (صباح الخير) بالحسكة وسد الخابور وفي حقول (كونيكو، الجفرة، العمر، التنك، الكشمة)، القوات الأمريكية تعزز قواتها في كل هذه المناطق، لذلك أعتقد أن هناك معادلة دولية جديدة".

التفاصيل في التسجيل الصوتي.