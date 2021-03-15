وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يبدآن نشاطهما الخارجي بزيارة اليابان وكوريا الجنوبية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن إلى طوكيو، اليوم الاثنين، في بداية زيارة تستمر أربــعة أيام للمنطقة، ما يلقي الضوء على تجدد تركيز واشنطن على الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة سياسات الصين.

وفي تصريحات خاصة لوكالة "رويترز"، قال الخبراء إن "الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تشمل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وأمن سلسلة توريد أشباه الموصلات والمسألة النووية في كوريا الشمالية والانقلاب في ميانمار".

وسيجتمع بلينكن وأوستن مع وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين. وسيلتقي بلينكن مع قادة أعمال وصحفيين يابانيين.

والزيارة التي تستمر من 15 إلى 18 مارس/ آذار، وتشمل طوكيو وسيئول، هي أول جولة خارجية يقوم بها كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتأتي في أعقاب قمة تحالف مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تشمل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.