لبنان يطالب المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الرئيس عون: "من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة".

من جانبه قال الكاتب والباحث السياسي والإجتماعي محمود صالح: "عودة اللاجئين محكومة بقضايا كثيرة منها رغبة دول اللجوء بعودة اللاجئين، للأسف يتضح أنه لارغبة أو قرار لهذه الدول بالعودة من خلال وضع العراقيل القانونية والمادية، مثلا في لبنان لا يسمح للسوري بالخروج إلا بعد دفع غرامات تفوق قدرته. الأمر الآخر هو أن دول اللجوء مستفيدة ماديا بشكل كبير من وجود السوريين على أرضها، عدا عن إستخدامهم كورقة ضغط سياسي على الحكومة السورية".

وأضاف صالح: "عودة اللاجئين حدد معالمها مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق العام الماضي، عودة اللاجئين تتم من خلال المساعدة في إعادة الإعمار وليس عرقلتها، من خلال دعم مشاريع البنى التحتية مشاريع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي واعادة بناء المؤسسات الصحية والخدمية والمدارس والعمل إعادة التنمية المستدامة إلى المناطق التي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية، هكذا تتم مساعدة اللاجئين وليس بالشعارات".

إعداد وتقديم: نواف إبراهيم