طفلة سورية تغني "حكاية وطن" في موسكو

اليوم في ضيافتنا وضيافة روسيا وموسكو، الشابة السورية روان الشامي التي وصلت للمشاركة في الموسم الثاني من برنامج المواهب الروسي "أنت الأفضل" "Ты супер"

روان ابنة الـ "16سنة" طالبة متميّزة في مدرسة أبناء الشهداء تنشد "بصوتها العذب حكاية وطن لا تضنيه حرب ولا تهزمه قذائف غدر"

هذه المسابقة الدولية أعلنتها قناة "إن تي في" الروسية حيث سيشارك في البرنامج 82 طفلاً من 13 بلداً، تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 18 عاماً, وللمرة الأولى، يشارك في البرنامج أطفال من سورية.

وكان مدير عام قناة "إن تي في" الروسية، تيمور فاينشتين قال في تصريح صحفي في وقت سابق، " أنه ليس للموهبة حدود وأن المشاركة في هذه المسابقة ستعطي فرصة للطفل إلى الانطلاق لأن معظمهم ليس لديه حتى المستوى الأدنى من التعليم الموسيقي. هذه المسابقة ستوحد المواهب من مختلف أنحاء العالم، وإعطاء الأطفال فرصة لتحقيق أحلامهم. وسترسي جسور الصداقة والتقارب بين الأطفال.

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إعداد وتقديم لينا المتني