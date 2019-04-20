روسيا والعالم العربي من الحوار إلى الشراكة والسلام

استضافت روسيا الحوار المجتمعي "روسيا والعالم العربي" السابع عنوان "روسيا والعالم العربي من الحوار إلى الشراكة والسلام الدائم" ونقول استضافت روسيا لان هذا المنتدى لم يقتصر على مدينة واحدة في روسيا وإنما عقدت الجلسة الأولى منه في مدينة سوتشي الروسية.

© Sputnik . Aleksandr Polegenko العالم من منظور الشباب في منتدى يالطا

وتستضيف حلقة اليوم من "ضيف الأسبوع"، السيدة آسيا قاسم التي تترأس المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية، وتحدثنا عن فعاليات هذا المؤتمر الهام.

وأبحرت السيدة آسيا قاسم رئيس منتدى الثقافة العربية قبطان سفينة المحبة والسلام إلى روسيا وأرست بها على شواطئ البحر الأسود متنقلة من سوتشي إلى يالطا الروسيتين خلال يومين مع فريقها الذي يحمل أغصان الزيتون ورائحة السلام أتت بهذه السفينة المحبة لنشر السلام ولبذر المحبة ولتأسيس لحوار ثقافي وتعاون بناء بين كافة الشعوب.

وشاركت في المنتدى العشرات من الشخصيات الأدبية والسياسية والاجتماعية في العالم العربي مع ممثلي المجتمع الروسي من منظمات دينية ومجتمعية وبرعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية والمنتدى الاجتماعي للثقافة العربية الذي تترأسه السيدة آسيا قاسم ومشاركة شخصيات معروفة من العالم العربي عبد الله الحوسني السفير الاسبق لسلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية، والكاتب والاعلامي القدير سامي كليب من لبنان، والكاتب هاني نقشبندي من السعودية والاعلامية نجاة الحشاش من الكوين وعدد كبير من الإعلاميين المتميزين ورجال الأعمال و الشخصيات المجتمعية من الدول العربي كافة.

وأصبح هذا المنتدى تقليدا سنوياً يجمع العلماء والباحثين السياسيين والاجتماعيين ووسائل الإعلام وكذلك الأمر منظمات المجتمع المدني والشباب في كل من روسيا والعالم العربي.

ناقش المجتمعون خلال الدورة الحالية لمنتدى الحوار المجتمعي العربي الروسي مسائل حساسة ومهمة جداً للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في العالم أجمع من خلال تبادل الاراء من التجارب بين مختلف الشعوب والطوائف الدينية ومن خلال إغناء الحوار الثقافي وتوسيع التعاون الإنساني في كافة الاتجاهات وحالات التعاون والحوار البناء بين الأمم والطوائف وتم بحث الحلول والمبادرات التي تساعد في حل المشكلات العالقة ومواجهة التحديات الراهنة.