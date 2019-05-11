مسيرات الفوج الخالد تعم مدن العالم احتفالا بعيد النصر

العرض العسكري في الساحة الحمراء قرب الكرملين هو الفعالية الأكبر في هذه المناسبة، بالاضافة إلى ضيوف روسيا من قادة الدول العالم تستضيف منصة الساحة الحمراء المحاربين الذين شاركوا في هذه الحرب يجلس الرئيس الروسي إلى جانبهم تكريما لهم لمشاهدة العرض العسكري.
لبنان من ضمن الدول التي للسنة الرابعة على التوالي تنظم هذه المسيرة ويشارك فيها أبناء الجاليات الروسية ودول الاتحاد السوفيتي السابق مع أطفالهم وأصدقائهم
يقول فاديم زايتشكوف "مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت أن هذا العام من المتوقع أن يشارك في هذا المسيرة أكثر من 800 شخص، في فعالية تخلد التاريخ وتخلد ضحايا الحرب الذين منحوا الحياة الكريمة للأجيال من بعدهم.
بدوره يقول عدنان الميقاتي رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي في لبنان أن الاتحاد السوفيتي بنصره على الفاشية وتحريره لشعبه ساند الشعوب الأخرى وأعطى فرصة إعداد الكوادر التعليمية لدول العالم الثالث وساعد الشعوب في التحرير وبالتالي أعطى دول العالم الثالث مكانة في هذا العالم.
التفاصيل في الملف الصوتي…
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