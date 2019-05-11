مسيرات الفوج الخالد تعم مدن العالم احتفالا بعيد النصر

تحتفل روسيا في التاسع من أيار/ مايو من كل عام بعيد النصرعلى ألمانيا النازية، وقد تحول هذا العيد إلى عيد شعبي يفتخر فيه الروس بتاريخهم ويحتفلون لنصرهم على النازية، ويحزنون على من ضحى بحياته من أجل حرية الانسان وكرامته.ويخلدون من قدم حياته فداء للوطن وللانسانية.

العرض العسكري في الساحة الحمراء قرب الكرملين هو الفعالية الأكبر في هذه المناسبة، بالاضافة إلى ضيوف روسيا من قادة الدول العالم تستضيف منصة الساحة الحمراء المحاربين الذين شاركوا في هذه الحرب يجلس الرئيس الروسي إلى جانبهم تكريما لهم لمشاهدة العرض العسكري.

© صور من المدونين Farhat El JAMAL مشاركة لبنانية بمسيرة "الفوج الخالد" في موسكو (صور)

تنطلق بعدها في المدن الروسية مسيرات "الفوج الخالد" وهي مسيرة تنظم منذ عدة سنوات في روسيا وخارجها إحياء لذكرى العسكريين وأبطال الحرب الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية.

لبنان من ضمن الدول التي للسنة الرابعة على التوالي تنظم هذه المسيرة ويشارك فيها أبناء الجاليات الروسية ودول الاتحاد السوفيتي السابق مع أطفالهم وأصدقائهم

يقول فاديم زايتشكوف "مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت أن هذا العام من المتوقع أن يشارك في هذا المسيرة أكثر من 800 شخص، في فعالية تخلد التاريخ وتخلد ضحايا الحرب الذين منحوا الحياة الكريمة للأجيال من بعدهم.

بدوره يقول عدنان الميقاتي رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي في لبنان أن الاتحاد السوفيتي بنصره على الفاشية وتحريره لشعبه ساند الشعوب الأخرى وأعطى فرصة إعداد الكوادر التعليمية لدول العالم الثالث وساعد الشعوب في التحرير وبالتالي أعطى دول العالم الثالث مكانة في هذا العالم.

التفاصيل في الملف الصوتي…