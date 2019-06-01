يالطا الروسية في طرطوس السورية

سوريا تبنى بسواعد أبناءها ومثال حي على ذلك رجل الأعمال السوري دكتور إياد محمود حسن مدير شركة إياد حسن للعقارات التي تنشئ مشاريع استثمارية روسية سورية فيبني مشروعا تعليما سياحيا وثقافيا وترفيها في طرطوس سماه يالطا عبارة عن مدرسة روسية ستكون نواة لجامعة روسية على الساحل في طرطوس بالإضافة إلى فندق ومجمع تجاري ضخم.

المجمع التعليمي يمكن أن يخدم الطلاب السوريين بعدة عوامل أولا بتوفير تكاليف السفر والمعيشة وعناء السفر والبعد عن الوطن هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن أن يوفر فرص عمل محلية بالإضافة إلى أهمية هذا المشروع في إعداد الكوادر وتأهيلها وإعطاء فرص أكبر لمن يريد أن يكمل مشواره التعليمي في جامعات أجنبية على أرض الوطن.

من جهة أخرى يسعى الدكتور إياد من خلال هذا المشروع التعليمي السياحي الترفيهي لجذب السائح الروسي فقال:

"أن نصيب سوريا من السائح الروسي معدومة تقريبا رغم أن الشواطئ السورية هي امتداد للتركية وتتمتع بجمالية وسعة الشاطئ بين البحر والجبل ولتطوير هذا التعاون السياحي يتطلب عمل كبير من القطاع الخاص من الشركات السياحية من الجانبين بالإضافة إلى مجهود الحكومتين في تطوير التعاون واستكشاف السياحة".

أيضا كشف إياد حسن عن قطاع السياحة الدينية الهام بالنسبة للزائر الروسي فأكد على ضرورة تطويره خاصة وأن الأماكن الدينية المسيحية تشتهر فيها سوريا.

أيضا من ضمن المشاريع التي يسعى دكتور اياد لتطويرها افتتاح أرض تجارية سورية لعرض منتجات القرم وأرض في القرم لعرض المنتجات السورية. فرجل الأعمال في روسيا يستطيع أن يطلع على المنتجات السورية في بلده دون السفر ورجل الأعمال السوري يطلع على المنتجات الروسية. بالإضافة إلى مشروع في المستقبل القريب سيكون بتسيير باخرة تجارية بين القرم وسوريا لتسهيل نقل البضائع.

ويضيف دكتور إياد أن روسيا وسوريا اصبحتا شركاء في كل شئ، وهنا مهمة رجال الأعمال المكملة للعمل الحكومي.