موسكو تستذكر 130 عاما على ميلاد ميخائيل نعيمة

نظم البيت اللبناني في موسكو والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في 19 تشرين الثاني /نوفمبر، مؤتمرا أكاديميا دوليا مكرسا للذكرى الـ 130 لميلاد الأديب والشاعر والفيلسوف اللبناني ميخائيل نعيمة .

حضر المؤتمر السفير اللبناني في روسيا الاتحادية شوقي بونصار وممثل جامعة الدول العربية، وممثل جمعية خريجي جامعات الاتحاد السوفياتي وروسيا في لبنان واتحاد الكتاب اللبنانيين، وممثل اتحاد كتاب روسيا وعدد كبير من العلماء والمستشرقين والطلاب الدارسين في كليات الاستشراق

ميخائيل نعيمة المفكر اللبناني الذي مثل رمز "أدب المهجر" وحقبة عصر اليقظة ترك الكثير من الأعمال بالعربية والروسية والإنجليزية وهو أحد قادة النهضة الفكرية والثقافية، محدثا أحدث اليقظة وداعيا إلى التجديد، وله كتب في الشعر والقصة والمسرح والنقد وتآملات في النفس الانسانية.

عاش ميخائيل نعيمة حياة دامت 100 عام كان يقيم غالبيتها في قرية الشخروب الجبلية الواقعة قريبا من بلدة بسكنتة التي تتصف بطبيعتها الساحرة ومناظرها الخلابة. وأحب الكاتب العزلة والتأمل .

درس في روسيا ثم انتقل الى الولايات المتحدة وبعدها عاد ليستقر في قرية الشخروب في لبنان. لكن روسيا تركت اثرا في المفكر وبقي على علاقة مع الخريجين وراسل المستشرقين الروس.

حول علاقة ميخائيل نعيمه بالاتحاد السوفياتي وخريجيه، القى الكاتب اللبناني عماد الدين رائف محاضرة في هذا المؤتمر أظهرت مدى تأثر المفكر نعيمة بروسيا القيصرية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق