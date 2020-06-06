الإمارات الأولى عربيا في التصدي لفيروس كورونا المستجد

صنفت تقارير عالمية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، وفي المرتبة العاشرة عالميا من حيث الوقاية وفاعلية علاج مصابي فيروس كورونا في البلاد.

فقد نجحت دولة الإمارات من حيث الاجراءات الحازمة التي اتخذتها وسياسة التوعية المجتمعية في فئات المجتمع ليصبح الجميع الدولة والمجتمع يدا واحدة تتصدى لهذه الجائحة.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا على اقتصادات كثير من البلدان خاصة المصدرة للنفط الا أن الإمارات صمدت اقتصاديا وأعلنت في هذا الاسبوع عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض

"كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

كما قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19"، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمسّ الحاجة إليها.

عن التجربة الإماراتية الناجحة في التصدي لجائحة كورونا تحدثت الاعلامية الاماراتية شهد مهند، مؤكدة ان التماسك والتعاضد بين المواطنين والدولة اساس النجاح كما تقدمت بالشكر للطاقم الطبي وقوى الدفاع المدني الاماراتية على جهودهم في حماية الشعب من هذا الوباء.

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