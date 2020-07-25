موسم الحج في ظل جائحة كورونا

يأتي هذا العام موسم الحج في ظل ظروف طارئة يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن موسم الحج سيتقصر على عدد محدود من المقيمين الأجانب في المملكة وعلى السعوديين المصرح لهم بالحج .