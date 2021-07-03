في القراءة حياة شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد شهور مظلمة من الإغلاقات للحد من نشاط وباء كورونا وإيقاف النشاطات الثقافية في كل دول العالم. افتتح في العاصمة المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ52 بمشاركة مئات دور النشر والناشرين من الدول العربية والأجنبية. معرض القاهرة للكتاب يعد أحد أهم الأحداث الثقافية في المنطقة العربية، شعار "في القراءة حياة"،

هذه الدورة جرى تأجيلها من يناير/ كانون الثاني حتى أواخر يونيو/ حزيران خوفا من جائحة كورونا، تستمر حتى الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري وتقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية، على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع، لكن المساحة المستغلة قدرت بـ40 ألف متر، إذ تحتضن 4 قاعات 756 جناحا.

يقول ضيف البرنامج أستاذ سعيد عبده رئيس تحرير مجلس إدارة مجلة أكتوبر

رغم ظروف وباء كورونا والحر الشديد في هذه الفترة إلا أن المعرض يشهد أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من ألف ناشر مصري وعربي وأجنبي. ويشهد إقبالا جماهيريا منقطع النظير.

ويستقبل المعرض المواطنين كل يوم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء ويستمر حتى الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، أما حجز تذاكر الدخول فيتم على الموقع الإلكتروني المخصص للمعرض، علما بأن تذكرة دخول المعرض مجانية، ولكن الحجز لتنظيم عدد الحضور، تزامنا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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إعداد وتقديم: لينا المتني