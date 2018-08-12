المشاورات اليمنية المرتقبة هل تضع أساسا للحل

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جميع أطراف النزاع في اليمن إلى الجلوس لمائدة المفاوضات في جنيف يوم السادس من سبتمبر المقبل.

وكشف المبعوث الأممي عن مسعاه للحصول على اتفاق موقع يقضي بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية، مؤكدا أنه ينبغي إشراك حزب المؤتمر الشعبي العام، والجنوبيين، في العملية السياسية.

حول هذا الموضوع ، قال إبراهيم اليلمي عضو المكتب السياسي لأنصار الله، إن دعوة غريفيث تحتاج إلى مزيد من التوضيح وتحديد من هي الأطراف المشاركة في المشاورات.

© REUTERS / Fawaz Salman قوات هادي تكبد "أنصار الله" خسائر شرق تعز

وأشار الديلمي في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو "سبوتنيك" أن هناك إهمالا للمشكلة اليمنية لأن التدخل الخارجي في اليمن يعد بعدا رئيسيا وأساسيا ولايتم الإشارة إليه ما بجعل المشاورات غير ذات جدوى.

وقال إن مشاورات غريفيث في ظل وجود غزو لكثير من أراضي اليمن وعدم الحديث عن وجود قوات وجنسيات أجنبية سواء سودانية وسعودية وإماراتية ومن البلاك ووتر في ظل وجود غطاء من الولايات المتحدة لهذه القوات تبدو أنها مشاورات غير مفيدة.

من جانبه أوضح فؤاد مسعد المحلل السياسي اليمني، أن هناك نوعا من الضغط تمارسة أطراف دولية لإنجاح المفاوصات لأن مجموعة العمل الدولية لها دور مهم لإنجاح المشاورات من خلال جمعها للفرقاء على مائدة المفاوضات مع وجود قناعة من الأطراف نفسها بعدم جدوى الحرب مع الضغوط الداخلية من الشعب الذي يعاني من سؤء الوضع والتدهور الاقتصادي.

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إعداد وتقديم حساني بشير