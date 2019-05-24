تسجيل
15:18 24 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    في العمق

    لبنان يعلن إحراز تقدم في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

    في العمق
    انسخ الرابط
    حساني البشير
    0 0 0

    أعلن لبنان إحرازه تقدما كبيرا في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل بعد نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية حيث كانت الخلافات قد تطورت مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

    حقل غاز في البحر المتوسط
    © AFP 2019 / AHIKAM SERI
    محلل: "صفقة القرن" تدفع أمريكا لتسهيل مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
    ويأتي الإعلان بالتزامن مع قول مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إنه أبلغ المسؤولين في لبنان بموافقة إسرائيل على بدء التفاوض من أجل ترسيم الحدود، وهو الملف الذى يسعى لبنان إلى حسمه سريعا حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.

    وفيما اعتبر البعض الأمر نجاحا للدبلوماسية اللبنانية شكك آخرون في نوايا إسرائيل وأمريكا بشأن الاتفاق مؤكدين أنه يأتي في إطار التسويق لصفقة القرن.

    وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن تفاؤله بتطورات إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن وحدة الموقف السياسي اللبناني في هذا الموضوع، كان لها الدور الأساسي في تحقيق التطورات الإيجابية الراهنة مبديا التفاؤل بانتصار الموقف اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي.

    وفي هذه الحلقة من برنامج "في العمق" سنتناول هذا الموضوع بالتحليل.

    حول هذا الموضوع من بيروت  قال د. وفيق إبراهيم، المحلل السياسي اللبناني:

    إن هناك خلاف حول ترسيم الحدود والآبار البترولية والغاز بين لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط، وتشكل ما يقرب من 160 كيلو متر مربع، وهذا أدى لاتفاق بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة التي تجنح بوجهة نظرها مع الجانب اللبناني في هذا الموضوع  وبموافقة ضمنية من إسرائيل التي اشترطت تأجيل مسألة الخلافات الحدودية في منطقة الغجر ومزارع شبعا لوقت لاحق ، بينما تنقب في نفس الوقت عن آبار الغاز ما جعل "حزب الله" يهددها.

    الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
    © Sputnik . Zahraa Al Amir
    وزير الدفاع اللبناني على الحدود مع إسرائيل: لن نتنازل عن شبر من أرضنا
    وأوضح إبراهيم في تصريحات لبرنامج "في العمق" عبر إذاعة "سبوتنيك" أن ذلك يأتي في مرحلة تريد أمريكا فيها تمرير صفقة القرن ومشاركة الشركات الأمريكية في التنقيب عن الغاز في مناطق واسعة وأشار وفيق إلى أنه يوجد  فريق بدأ ينتقد مهمة الأمريكي ديفيد ساترفيلد باعتبار أن هناك كمائن سياسية ولإثارة إشكال مع سوريا وربط لبنان في المؤتمرات التي تعقدها السعودية والبحرين مشيرا إلى أن التفاصيل غامضة وقد تؤدي إلى ارتباك في القرار السياسي اللبناني فإسرائيل تضع عراقيل وتضيع الوقت لسحب الغاز اللبناني المشترك معها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها.

    وأكد المحلل السياسي أن الاتفاق سيكون جديا إذا قبل لبنان بإلغاء المقاومة و"حزب الله" وهذا مستحيل لذلك قد تتوقف المفاوضات.

    من جانبها أوضحت د. ليلى نقولا، أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، أنه كان هناك تعنت إسرائيلي في البداية للسيطرة على المناطق الحدودية والبحرية لذلك أراد لبنان من خلال خرائط ووثائق أرسلها للأمم المتحدة اثبات أحقيته لأن إسرائيل كانت تريد ترسيم الحدود البحرية دون البرية، ولكن لبنان رفض، وعند انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000 كانت هناك نقاط تحفظ وتوتر مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة برقم 9  ولكن عادت السيادة اللبنانية كاملة فيها.

    وقالت نقولا: إنه بعد الضغوط  اللبنانية يبدو أن أمريكا تراجعت عن انحيازها لإسرائيل وأصبحت الأمم المتحدة هي المعنية بالموضوع مشيرة الى أن المقاومة تمتلك أدوات القوة لفرض شروطها في النهاية وخاصة أنه برغم من الانقسامات كان الموقف موحد من جميع الفرقاء اللبنانيين بأهمية سيادة لبنان على حقها المشروع. وأكدت د. ليلى أن مزارع شبعا ستكون في مرحلة لاحقة من التفاوض وخاصة بعد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل فسيكون من الصعب أن يحرك لبنان موضوع مزارع شبعا في هذا التوقيت.

    إعداد وتقديم حساني البشير

    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الروسية دينا أفيرينا خلال أدائها في فقرة الجمباز الإيقاعي مع شريط في بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية في مدينة باكو، أذربيجان
    ميركل تتلقى هدية "البطة المطاطية"...وشاب يطلب يد فتاة في مهرجان "كان"..إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    صفقة القرن: كيف تبدو خارطة فلسطين الجديدة
    "صفقة القرن": كيف تبدو خارطة "فلسطين الجديدة"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك