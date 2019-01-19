تظاهرات البصرة والبحث عن الحلول الغائبة

تجددت مساء يوم الجمعة التظاهرات في محافظة البصرة جنوب العراق، والتي تندد بـ"الفساد" و"سوء" الخدمات، فيما أحرق متظاهرون مقرا للشرطة المحلية.

وقالت وسائل إعلامية إن:" العشرات من المتظاهرين احتشدوا بالقرب من مبنى محافظة البصرة للتنديد بسوء الخدمات"، مبينا أن "الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين ونشبت مشادات بين الطرفين"

ضيف برنامج هموم عراقية على أثير راديو "سبوتنيك"، الناشط المدني الشيخ رائد الفريجي، رئيس مجلس عشائري في محافظة البصرة، يقول عن تجدد التظاهرات في البصرة:

"تعهدت الحكومة بإنهاء أزمة البصرة، وتم إرسال الأموال اللازمة، لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيء، فقط إعلام، على الرغم من التحذيرات بحدوث أزمة مائية كبيرة في المحافظة، في ظل غياب آلية لحفظ مياه البصرة وتراشق الاتهامات بين المسؤولين، وسوف تستمر هذه التظاهرات، علما أن العناصر الأمنية أيضا تم وضعهم في مشكلة الاحتكاك مع المتظاهرين".

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وتابع الفريجي:" يبحث المتظاهرون اليوم عن الوعود التي أطلقتها الحكومة، والتي لم ينفذ منها أي شيء، الفقر والظلم ونقص الخدمات هي من تدفع إلى التظاهرات، وسبب كل ذلك هي الخلافات السياسية والبحث عن المصالح الشخصية، ومادام التظاهرات مستمرة، يعني ذلك فشل في الحكومة".

وأضاف الفريجي:" نتمنى من المسؤولين زيارة البصرة والاطلاع على المشاكل ومستوى الخدمات، وأعتقد أن التظاهرات سوف تتصاعد بشكل كبير".