ما سبب تكرار الكوارث في العراق؟

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إن عدد ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا، بمستشفى في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بلغ 60 شخصا، بعد أن تحدثت مصادر عن وصول عدد الضحايا إلى 92.

فيما شكك النائب في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، في تغريدة نشرها، يوم أمس، بأن فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية مجرد حادث عرضي، مطالباً بتحقيق العدالة وإنزال القصاص بكل من يثبت أنه تسبب في هذه الكارثة.

فهل من علاقة بين هذه الحوادث والوضع السياسي في العراق؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر: "سبق وأن حذرنا أن مرحلة ما قبل الانتخابات ستشهد فواجع كثيرة، كون أن هناك قوى سياسية تدرك أنها ستخسر الانتخابات القادمة، حيث لديها غرفة عمليات تعمل على إرباك الوضع في العراق بشكل كبير، من خلال حرق المستشفيات وتدمير أبراج الطاقة الكهربائية، لكي تُظهر أن حكومة الكاظمي فاشلة".

وتابع المجر بالقول، "هناك مشروع يتبلور داخل الدولة العراقية، يتمثل بإبعاد العراق عن سياسة المحاور وعن التجاذبات الإقليمية والدولية، وهناك متضررون من هذه السياسة يعملون الأهوال، من أجل خلق واقع سياسي واجتماعي متفجر ينسبونه إلى الحكومة الحالية".

وأضاف المجر قائلا، "تتزامن حوادث الحرائق مع تفجيرات أبراج الكهرباء وغيرها من الحوادث، وجميعها تصب في خانة إفشال حكومة الكاظمي، وهذه الأمور من الصعب السيطرة عليها، كونها حوادث فردية، إلا أن الشعب العراقي يعي ذلك وسيفوت الفرصة على من يفتعلها".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: ضياء حسون.