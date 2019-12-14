لبنان بانتظار توافق السياسيين على شكل الحكومة الجديدة

أكد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، أن حكومة اللون الواحد من أي فريق لا تخدم مصلحة البلد، مجددا إصراره على أن يشارك "التيار الوطني الحر" في الحكومة المقبلة.

واعترف نصرالله بأن لبنان يمر بأخطر أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، وأن الوضع في البلد صعب ويحتاج إلى حكومة تتحمل المسؤوليات، ومثل هذه الحكومة يجب أن لا تكون من لون واحد، لأن ذلك سيؤدي إلى هز الاستقرار.

يقول مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث والعلاقات العامة العميد الركن هشام جابر في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، قبل خطاب حسن نصرالله، علم الكثير من اللبنانيين أنه حصل اجتماعا مطولا بينه وبين الوزير جبران باسيل، وأعتقد أنه تم التفاهم بين الحليفين على ذلك، لأنه عندما يعلن باسيل أنه لا يريد أن يكون في الحكومة، من الطبيعي ان يقوم نصرالله بإعلان تضامنه، وأنه لن يشترك في حكومة يغيب عنها كما قال: "مكون أساسي في البلد".

ويشير جابر إلى أن: "الفريق الآخر قال أيضا، إنه يمكنه أيضا أن يضع شروطا ويتدلل كما كان بالمقابل يتردد ويتدلل الحريري، وبالتالي عندما يكون الحريري رئيسا للحكومة ويعلن بأنه يريد حكومة تكنوقراط فقط، كونه يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، شيء طبيعي أن يكون مقابله خطاب سياسي كما جاء على لسان نصرالله."

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي