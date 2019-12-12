الحريري يعرض خطة إنقاذ "عاجلة" على رئيس البنك الدولي ومدير صندوق النقد

وأكد الحريري لكل من مالباس وجيورجيفا التزامه بإعداد "خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها". كما بحث معهما "المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمهما في إطار إعداد هذه الخطة".

وبحث رئيس الوزراء اللبناني أيضا مع رئيس البنك الدولي "إمكانية أن تزيد شركة التمويل الدولية التابعة للبنك مساهمتها في تمويل التجارة الدولية للبنان في إطار الجهود التي يبذلها الحريري لتفادي أي انقطاع في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.