سياسي لبناني: التوتر الإيراني الأمريكي يلقي بظلاله على تشكيل الحكومة في لبنان

وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن".

من جهة أخرى، يبدو أن تسارع الأحداث بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ينذر بأن التطورات السياسية ستفرض نفسها على طريقة تأليف الحكومة اللبنانية ونوعية وزرائها.

ما هو الدور الممكن أن يلعبه "حزب الله" على هذا الصعيد، وأين يمكن أن تصل الأمور في المنطقة ما هي التداعيات على لبنان، وخاصة على تشكيل الحكومة؟

يقول المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:" الملاحظ أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تجنب الحديث عن هذا الموضوع في خطابه يوم أمس، لكن أنا كمراقب أقول بأن التوتر الإيراني الأمريكي يلقي بظلاله على مسار تشكيل الحكومة في لبنان، لأن أوضاع المنطقة باتت تتطلب حكومة تتعاطى السياسة من بابها الواسع وأن تراقب وتكون مواكبة للأحداث والعواصف الاتية إلى المنطقة.:"

وتابع بقوله:"لأن حكومة تكنوقراط لم تعد تجدي نفعا، بحيث أنها لا تستطيع أن تواكب هذه الأحداث المنتظرة، وأعتقد أن شكل الحكومة سيكون مغايرا لما كان عليه الوضع سابقا، ولو أن الحكومة تشكلت قبل عملية الاغتيال لكانت مرت بسلام، لكن التعقيدات والمطالبات بحقائب وزارية وحصص أخر ذلك. واعتقد أنه سيكون هناك تعديل في شكل الحكومة وربما تأخذ عملية التشكيل وقتا بعد يومين أو ثلاثة أو ربما أسبوع حتى يتم إعلانها.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي