رفعت البدوي: كل المحاولات لتغيير مهمة القوات الدولية في لبنان ستبوء بالفشل

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في كل مرة يتم فيها طرح موضوع تمديد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، إلى إحداث تغيير في مهام هذه القوات، غير أن الموقف اللبناني الرافض واضح على هذا الصعيد، وقد تم تأكيده، في اللقاء الذي جمع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة حسان دياب، أمس مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، لاحظنا في الفترة الأخيرة تعمد العدو الإسرائيلي خرق الشريط الحدودي، والدخول إلى داخل لبنان، واستنفار الجيش اللبناني بالمقابل، وكل هذا يدل على أن هناك ضغوط متواصلة على لبنان من أجل إعطاء مهمة تختلف عن المهمة الأصلية التي أتت من أجلها القوات الدولية، وهي الحفاظ على ما يسمى الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، ومنع كافة خروقات العدو الإسرائيلي.

ويشير البدوي إلى أن هناك محاولات تجري في الداخل اللبناني وبإيعازات من بعض السفارات الغربية، تزامنا مع ذكرى الاجتياح الاسرائيلي للبنان في 6 يوينو/ حزيران 1982، بالدعوات للتظاهر في لبنان في هذا الوقت يوم السبت القادم تحت شعار ضرورة تنفيذ قراري الأمم المتحدة 1559 و1701، وهذا يدل على مدى الضغوط الغربية على الحكومة اللبنانية التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية خانقة من أجل القبول بتعديل مهمة عمل القوات الدولية خدمة للأغراض الإسرائيلية، لكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

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إعداد وتقديم عماد الطفيلي