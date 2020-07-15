لبنان وإسرائيل… نذر حرب جديدة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن استنفار إسرائيلي غير مسبوق على الحدود مع لبنان طيلة ليلة أمس، وذلك بعد دعوات عسكرية إسرائيلية للمواطنين إلى البقاء في منازلهم في المنطقة الحدودية الشمالية.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان"، إن ما حصل البارحة من استنفار عسكري إسرائيلي في زرعيت، يعود إلى عدة احتمالات، إما أن تكون إسرائيل قد سجلت شيئا ولم تدركه، وحاولت أن تمسك بزمام الأمور، ولحماية المدنيين أمرتهم بالبقاء بالمنازل، وقامت بعمليات التتبع والملاحقة، أو أن تكون هي التي حاولت أن تفاجئ المدنيين لتعرف مدى اختبار منظومتها الدفاعية فيما لو حصلت حرب. وربما قد تكون إسرئيل قامت بإرسال رسائل للبنان والمقاومة بأنها مستعدة للحرب المقبلة.

أما الخبير العسكري العميد شارل ابي نادر، يقول لإذاعتنا إنه لا يعتقد أن تقوم إسرائيل بشن عدوان عسكري على لبنان حاليا، بما أن هناك حرب اقتصادية، وحرب تتعلق بالضغوط المالية والدولية عبر أمريكا، ومن الطبيعي أن تنتظر نتيجة ذلك، معتبرا أن هذه الضغوط ستعطي نتيجة أكثر من الذهاب للحرب.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي